Diablo 4: Jäger Build – Der beste Build für Nahkampf-Jäger mit Skillung

Jäger sind in der Tier List von Diablo 4 ganz vorn dabei. MeinMMO stellt euch den aktuell besten Build für Jäger vor, zeigt euch die Skillung, welche Legendarys ihr braucht und wie ihr den Build spielt.

Was ist das für ein Build? Jäger sind aktuell am stärksten, wenn ihr sie auf Nahkampf spielt – heißt: mit Dolchen oder Schwertern und nicht mit Bögen. Dieser Build baut voll auf Schraubklingen („Twisting Blades“) auf, mit denen ihr Gegner aufspießt.

Im Augenblick gilt der Build als der Build für Jäger schlechthin, zählt zu den besten Builds in der Tier List von Diablo 4 und schlägt auch allgemein die meisten anderen Klassen, was Geschwindigkeit und Stärke angeht. Ihr braucht allerdings ein wenig Know-How zur Klasse.

Pro funktioniert ohne Uniques

hoher Schaden gegen alles

sehr beweglich

fühlt sich mächtig an Contra Schwierigkeiten mit der Energie, vor allem in frühen Stadien

erfordert gutes Timing

komplexer Weg im Paragon

Das macht den Build besonders: Ihr habt durch eure Angriffe fast durchgehend Verwundbarkeit auf den Gegnern, eine der beiden wichtigsten Mechaniken für jede Klasse. Das macht euch sowohl solo stark, als auch als Unterstützer für andere in der Gruppe.

Durch eure Mobilität könnt ihr leicht so gut wie jeder Gefahr ausweichen, was verhindert, dass ihr zu viel Schaden „facetankt“, also direkt ins Gesicht bekommt.

Wir haben den Build schon in der Beta ausprobiert. Heute ist er perfektioniert. Gameplay seht ihr hier:

Schraubklingen-Build für Jäger – Skillung, Legendarys und Paragon

Diese Skills braucht ihr:

Basis Verbesserter Einstich 1/5

Kern Weiterentwickelte Schraubklingen 5/5 Zäh 3/3 Labende Schläge 3/3

Wendigkeit Methodischer Schattenschritt 1/5 Diszipliniertes Preschen 1/5 Waffenbeherrschung 3/3 Erschütterung 3/3 Listige Angriffe 1/3

Täuschung Zerrüttender Dunkler Schleier 1/5 Verbesserte Giftfalle 1/5 Ausnutzen 3/3 Bösartigkeit 3/3

Infusion Tödliches Gift 1/3 Schwächende Toxine 3/3 Alchemistischer Vorteil 1/3

Ultimativ Überlegener Schattenklon Adrenalinrausch 1/3 Hast 3/3 Anregung 3/3 Fallenbeherrschung 3/3

Zentrale Passive Schwung



Als besondere Klassenmechanik können sich Jäger eine Spezialisierung aussuchen. Für diesen Build nutzt ihr „Inneres Auge“, durch das ihr bei Angriffen unendlich Energie erhalten könnt. Mehr zu den Mechaniken erfahrt ihr hier:

Diese Legendarys braucht ihr:

Beschleunigender Aspekt

Rachsüchtiger Aspekt

Schmetternder Aspekt

Aus dem Kodex der Macht bekommt ihr:

Geteiltes Leid

Ungehorsam

Betrügender Aspekt

Geistwandelnder Aspekt

Klingentanzender Aspekt

Klingenmeister

Sprengfallenstellender Aspekt

Aspekt des Schattens

Denkt daran, dass alle Kodex-Aspekte auch so im Spiel fallen können und dann im Regelfall bessere Werte aufweisen.

Der Sprengfallenstellende Aspekt sollte auf den Hals geschmiedet werden, da er dort +50 % Wirksamkeit hat. Der Klingentanzende Aspekt sollte auf euren Bogen bzw. eure Armbrust. Dort ist er stärker, auch wenn ihr die Waffe selbst nicht nutzt.

Der große Vorteil ist, dass ihr keine einzigartigen Gegenstände braucht. Vor allem die berühmte und extrem seltene Harlekinsmaske, die sonst jeder Build braucht, ist für euch keine Pflicht. Die Krone wie auch einige andere Items können euch stärker machen, ihr könnt aber auch darauf verzichten.

Als Affixe auf den Items solltet ihr auf Schaden gegen verwundbare Ziele und Schaden aus Kern-Fähigkeiten sowie Geschicklichkeit achten. Auf höheren Stufen braucht ihr außerdem viel Rüstung, den stärksten defensiven Wert. An Edelsteinen sockelt ihr Folgendes:

Smaragde in die Waffen

Topase in die Rüstung

Schädel in den Schmuck

Ihr spielt insgesamt mit 6 Paragon-Brettern und Glyphen:

Start-Board mit Nähe

Tödlicher Hinterhalt mit Verringern

Unter der Gürtellinie mit Kontrolle

Raffinierte List mit Torf

Keine Zeugen mit Ausbeuten

Schwäche Ausnutzen mit Kampf

Glyphen findet hauptsächlich in Alptraum-Dungeons, hier könnt ihr die Glyphen auch leveln. Mehr dazu findet ihr in unserer Übersicht zum Endgame-Content von Diablo 4. Tipps zum Leveln als Rogue findet ihr hier:

Schraubklingen-Build für Jäger – Gameplay und Tipps

So spielt ihr den Build: Das Core-Gameplay des Builds baut darauf auf, dass ihr einem Gegner eure Schraubklingen in den Leib bohrt und dann so viele Gegner wie möglich zwischen ihn und euch bringt:

nutzt Schraubklingen auf einen Gegner, möglichst einen Zähen

macht Gegner mit der Giftfalle, um Gegner verwundbar zu machen und weitere Multiplikatoren auszulösen

bewegt euch mit Preschen und Schattenschritt so weit wie möglich fort und sorgt dafür, dass Gegner zwischen dem ersten Feind und euch stehen

die zurückkehrenden Klingen töten alles auf dem Weg und anschließend um euch herum, falls noch etwas steht

gegen einzelne Gegner und Bosse spamt ihr einfach Schraubklingen

nutzt Dunkler Schleier als defensive Option, wenn ihr in Bedrängnis kommt

Schattenklon könnt ihr auf Cooldown nutzen, um euren Schaden zu verbessern

Im Verhältnis zu Builds wie der Blizzard-Zauberin habt ihr sehr wenig Kontroll-Effekte für Gegner, sodass ihr auf eure Mobilität angewiesen seid, um Schaden zu vermeiden. Auch eure Selbstheilung ist gegen etwa die des Wirbelwind-Barbaren gering. Rüstung ist für euch noch deutlich wichtiger als für andere Klassen.

Versucht generell, so viel Schaden zu vermeiden wie möglich und nutzt aus, dass ihr ohnehin ständig durch die Gegend springt. Ihr seid ein geschickter Assassine, kein brutaler Haudrauf.

