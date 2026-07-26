Blizzard ändert ein einziges Wort in Diablo 4, damit Spieler nicht mehr ihre wertvollen Items opfern

Am 28. Juli erscheint ein neuer Patch für Diablo 4 und behebt einen Fehler, der aktuell für ein starkes Ungleichgewicht der Klassen sorgt. Für viele dürfte das Highlight aber eine Änderung in der Beschreibung eines Rezept sein.

Das ändert sich am 28. Juli: Für den kommenden Patch hat Blizzard die Patch Notes veröffentlicht. Dabei stechen zwei Änderungen besonders hervor:

Ein Fehler bei Jägern wird behoben, durch den „Preschen“ deutlich mehr Schaden verursacht hat als erwartet.

Der Name des Horadrimwürfelrezepts zum Herstellen von mythischen Gegenständen wurde von „Aufwertung“ zu „Herstellen“ geändert.

Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Durch das Ändern des einen Wortes dürfte Blizzard dafür sorgen, dass Spieler nicht mehr versehentlich ihre besten Items opfern, wie es bisher teilweise der Fall war.

Die aktuelle Beschreibung hat einige Spieler glauben lassen, dass sie aus dem Item, dass sie in den Würfel stecken, schlicht eine bessere Version des gleichen Gegenstands machen. Stattdessen wird das Item komplett neu ausgewürfelt und ihr erhaltet ein zufälliges Mythic für den gleichen Slot.

Mit dem neuen Mythic-System gibt es ohnehin einige Probleme. Gerade in Sachen Crafting hat Blizzard noch weitere Änderungen angekündigt. So wird etwa in Season 15 ein echtes Item-Upgrade eingeführt, das ein entsprechendes Item aufwertet, statt ein neues zu erschaffen.

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Jäger dominieren Season 14, Blizzard behebt den Bug

Die zweite große Änderung betrifft Jäger, die aktuell die mit Abstand stärkste Klasse in den Leaderboards von Diablo 4 sind.

Laut helltides.com etwa sind die Plätze 1-10 der stärksten Spieler allesamt Jäger, im Vergleich ist die Klasse in der Grube auf Stufe 150 fast 3-Mal so schnell wie die zweitstärkste Klasse (Geistgeborener). Andere Klassen, wie Totenbeschwörer und Paladin, schaffen es nicht einmal auf diese Stufe. Im Turm sieht es ähnlich aus.

In der Community gab es immer wieder Berichte über Jäger, die selbst in Gruppen einfach in Aktivitäten standen und selbst auf höchsten Schwierigkeiten alles oneshotten konnten, teilweise ohne dass die Gegner überhaupt erst „wirklich“ zu sehen waren.

Was haltet ihr von den Änderungen? Habt ihr auch schon ein Mythic versehentlich geopfert? Welche Klasse spielt ihr – und wie findet ihr die Balance aktuell? Schreibt uns einen Kommentar!

Nach einem holprigen Start hat Diablo 4 mit Season 14 langsam wieder einen guten Punkt erreicht, meinen die Spieler. Insbesondere das Mythic-System stand lange in der Kritik, scheint nach einigen Wochen der Politur nun aber endlich Spaß zu machen: Blizzard bringt den besten „Bug“ zurück zu Diablo 4, sorgt für garantierte Mythics