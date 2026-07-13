Blizzard arbeitet angeblich an neuen Projekten zu Diablo und StarCraft, aber die Kündigungen bei Xbox machen die Sache schwierig

Der Branchen-Experte Jason Schreier hat sich mit einem neuen Video zu der großen Kündigungselle bei Microsoft bzw. Xbox gemeldet. Seine Aussage: Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass Entwickler, etwa bei Blizzard, an coolen Projekten arbeiten und das mit einer unsicheren Zukunft.

Was sind das für Projekte? Schon seit einiger Zeit sind verschiedene Spiele bekannt oder vermutet, die aus dem Hause Blizzard erscheinen sollen:

Ein neues StarCraft-Spiel, angeblich ein Shooter,

Warcraft-Spiele, darunter ein angebliches Arthas-RPG und etwas, das wie ein Classic+ für World of Warcraft klingt,

und angeblich neue Projekte für Diablo, wobei da nicht klar ist, ob es Erweiterungen für Diablo 4, schon ein Diablo 5 oder etwas ganz anderes sein könnte.

Jason Schreier, Reporter bei Bloomberg und einer der bekanntesten Branchen-Insider im Gaming mit haufenweise Kontakten zu Entwicklern, hat in einem neuen Video auf YouTube vom 10. Juli 2026 nun genau über diese Spiele gesprochen und behauptet: sie sind noch in Entwicklung.

DIablo hat erst kürzlich die Erweiterung Lord of Hatred erhalten:

Video starten Diablo 4 zeigt seine neue Erweiterung Lord of Hatred mit Mephisto im Trailer Autoplay

„Die Leute arbeiten daran, ohne zu wissen, ob sie in 3 Monaten noch einen Job haben“

Konkret wird Schreier bei der ganzen Sache leider nicht. Er sagt lediglich, dass die Arbeiten an den Projekten noch immer am Laufen seien, aber dass die ganze Situation für die Entwickler nicht gerade rosig sei.

Microsoft hat kürzlich angekündigt, tausende Stellen im Gaming zu streichen und will Projekte einstampfen. Erstmals soll es hier auch Blizzard treffen, wobei noch nicht klar ist bzw. war, was genau hier passieren wird. Schreier sagt:

Es sind haufenweise neue Produkte in Arbeit. Neues Zeug in Diablo, […] ein StarCraft-Shooter, der entwickelt wird. Bei Blizzard passiert gerade viel cooles Zeug. Und jetzt müssen Leute weiterhin an diesem Zeug arbeiten, ohne zu wissen, ob sie in drei Monaten noch einen Job haben. In so einer Position zu sein ist wirklich schrecklich und grauenhaft. Jason Schreier auf YouTube, ab Minute 10:12

Unter den betroffenen Studios sind bereits jetzt namhafte Größen wie id Software (DOOM) und Bethesda (The Elder Scrolls). Wie es bei Blizzard weitergeht, steht noch offen, aber MeinMMO-Dämon Cortyn hat dazu schon eine klare Meinung: Was die Entlassungen für Blizzard bedeuten: Absolut nichts Gutes