Dieser eine Ring knechtet gerade die Spieler in Diablo 4, bindet sie auf ewig in mysteriöse Tode, Blizzard wirft ihn nun ins Feuer

In Diablo 4 sterben einige Spieler aktuell ohne einen ersichtlichen Grund, was für großen Frust sorgt. Verantwortlich dafür ist offenbar ein Ring, den einige Builds nutzen. Blizzard arbeitet an einer Lösung.

Das Wendigo-Mal ist ein einzigartiger Ring, der mit Season 12 hinzugefügt wurde und der euch stärker macht, je mehr Gegner ihr besiegt. Für je 15 Tötungen in den letzten 50-60 Sekunden erhöht sich euer Schaden sowie euer maximales Leben.

Allerdings kehrt sich dieser Effekt anscheinend um, wenn ihr 50 oder mehr Stapel dieses Effekts erhaltet. Der Ring beginnt dann, euch Leben abzuziehen, statt euer maximales Leben zu erhöhen.

In einem Post im offiziellen Forum und in Threads auf Reddit diskutieren Spieler teilweise seit Monaten über diese Möglichkeit und mittlerweile hat sich Blizzard selbst eingeschaltet. Laut Community Manager Marcoose schaue sich das Team das Problem an.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Diese Phantom-Tode sind lächerlich“

Insbesondere auf Reddit kursieren seit einigen Wochen immer wieder Posts um mysteriöse Tode, zuletzt etwa einer mit der Todesursache „ !“ (ja, das Leerzeichen ist Absicht und nein, mehr steht da wirklich nicht; zu sehen auf Reddit).

Andere zeigen etwa, wie sie schlicht sterben, wenn sie das Gebiet wechseln oder haben Platzhalter in der Beschreibung des Todes. Ob diese Tode alle mit dem Wendigo-Mal zusammenhängen, ist schwierig zu sagen, da nur wenige der Top-Builds in Season 14 den Ring überhaupt nutzen.

Season 14 kämpft schon seit Release mit einigen Problemen, von denen nicht alle auf Fehler zurückzuführen sind. Das neue Mythic-System erhielt große Kritik, weil es dafür gesorgt hat, dass Spieler kaum noch an die besten Items kommen konnten.

Mittlerweile arbeitet Blizzard an vielen Stellen an Besserung, darunter an den Mythics. Nachdem ein Patch die versprochenen erhöhten Drop-Raten nicht gebracht hat, folgte ein Hotfix, mit dem sich Season 14 endlich wieder lohnen soll: Ein lästiges Limit nervt Spieler in Diablo 4 Season 14, Blizzard reagiert, patcht es direkt ganz raus