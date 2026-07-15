Blizzard verleitet euch dazu, eure besten Items zu schrotten, Spieler raten: Werft lieber euren Müll in den Würfel

Viele Spieler verstehen offenbar das neue Mythic-System in Diablo 4 Season 14, oder zumindest das neue Rezept für den Horadrimwürfel falsch und opfern ihm ihre starken Endgame-Items. Ein Nutzer klärt auf.

Mit dem „Mythic 3.0“-System ist es möglich, mythische Gegenstände im Horadrimwürfel herzustellen. Das entsprechende Rezept heißt jedoch lediglich „auf mythisch aufwerten“, da mythische Items nun eine eigene Kategorie sind und nicht mehr nur ikonische Gegenstände.

Genau das führt jedoch zu Verwirrungen, wie auf Reddit oft zu sehen ist. Die Spieler werfen schlicht ihre besten Items in den Würfel in der Hoffnung, sie damit zu verbessern. Ein Nutzer etwa schreibt, dass er einen nahezu perfekten Dolch damit verloren hat.

Zwar steht im Rezept, dass ihr nicht das gleiche Item in „besser“ bekommt, jedoch offenbar nicht deutlich genug, sodass sich viele Spieler für ihre selbsternannte Idiotie schämen.

Das Mythic-System steht unter anderem wegen dieser Zufälligkeit in der Kritik, aber ihr könnt zumindest euren Verlust deutlich begrenzen, indem ihr nicht eure Top-Items verarbeitet, sondern den „Müll“, den ihr sonst schreddern würdet.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Der Würfel würfelt das Base-Item komplett neu aus“

Ein Nutzer auf Reddit erklärt, dass das Rezept keine Top-Items erfordert, sondern nur ein Unique mit Gegenstandstufe 850+ sowie – seit dem Patch vom 14. Juli – vier Fragmente des Wahnsinns.

Im Ergebnis werde das mythische Item, das ihr erhaltet, ohnehin komplett neu ausgewürfelt:

Das „Auf mythisch aufwerten“-Rezept des Horadrimwürfels […] würfelt das Base-Item komplett neu aus. Affixe, Gas, alles auf dem Unique, das ihr reinwerft, wird gelöscht. Das Ergebnis ist ein zuföälliges Mythic vom Pool des Slots für eure Klasse, immer vermacht, einzigartiger Effekt +30 %, jeder Affix-Roll auf dem Maximalwert, wie bei einem All-GA-Item. Der Bereich ist sogar höher als bei normalen GA-Rolls. ensabahnoor auf Reddit

Zwar sei das System trotzdem nicht gut, aber es sei eben, was man habe und man müsse das Beste daraus machen. Nur auf den Slot komme es an, betont der Nutzer. Im Zweifel könne man das neue Mythic immer noch zu einem Funken verarbeiten.

Habt ihr schon wertvolle Items durch das Rezept geschrottet? Wie steht ihr zum neuen System? Schreibt uns einen Kommentar!

Kritik am System gibt es jedoch weiterhin, insbesondere, weil nur ein hergestelltes Mythic getragen werden kann. Das stört die Spieler, wenn man in die Community schaut, am meisten daran. Dagegen wurde offenbar eines der seltensten Items überhaupt zugänglicher gemacht – zum Verdruss einiger, die damit nichts anfangen können: „Glückspilz“ findet das seltenste Item in Diablo 4 gleich 2-Mal, müsste 40 Euro zahlen, um es nutzen zu dürfen