Ein uralter Build in Diablo 4 ist gerade so mächtig, dass Spieler mal eben Mephisto auf Qual 12 weghauen können

Barbaren sind in Diablo 4 Season 14 aktuell auf der absoluten Spitzenposition. Insbesondere der Wirbelwind-Build ist so stark, dass er alles andere verblassen lässt – und den Wunsch weckt, andere Klassen zu stärken.

Was ist das für ein Build? Der Wirbelwind-Build existiert schon seit Diablo 2 und hat seitdem durchgehend immer irgendeine Iteration gehabt, die spielbar war. In Diablo 4 gehört er zu den S-Tier Builds von Season 14.

Oft nur als „spin to win“-Build beschrieben, setzt der Wirbelwind-Build vor allem auf den gleichnamigen Skill, der entsprechend verstärkt wird. Alle paar Sekunden nutzt ihr Buffs, sonst… haltet ihr nur Wirbelwind gedrückt und schreddert durch die Gegner.

Kern des Builds sind die einzigartigen Handschuhe „Gohrs vernichtende Greifer“, die den Schaden von Wirbelwind erhöhen und beim Kanalisieren Gegner zum Barbaren ziehen – wie in einem Standmixer mit Äxten statt Messern. Hier findet ihr ein paar Beispiel-Builds:

Der Wirbelwind-Barbar gilt als einer der stärksten, oft sogar als der stärkste Build, der aktuell im Spiel ist. Während sich einige Spieler daran stören, meinen andere: eigentlich sollten sich alle ein Vorbild daran nehmen.

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„Jede Klasse sollte sich so anfühlen wie der Barbar“

Auf Reddit beschwert sich ein Nutzer darüber, dass er mit dem Wirbelwind-Barbaren problemlos Mephisto, den neuen Endboss seit Lord of Hatred, sogar auf der höchsten Schwierigkeit Qual 12 einfach niedermäht.

Seine Schadenszahlen belaufen sich auf 7 Billionen im Schnitt und 15 Billionen in der Spitze. Im Vergleich dazu käme sein Paladin-Build gerade einmal auf 10-50 Milliarden – bis zu 400-Mal weniger.

Auch in anderen Threads auf Reddit beschweren sich die Nutzer über Balance und Build-Vielfalt: Klassen wie Paladine oder der neue (und recht komplexe) Hexenmeister könnten mit dem irren Barbaren einfach nicht mithalten. Während es möglich wäre, Barbaren zu nerfen, meint ein Spieler jedoch pragmatisch:

Ich hoffe bei Gott, dass sie das nicht tun. Jede Klasse sollte sich anfühlen wie der Barbar diese Season. Bin von Paladin zu Barbar gewechselt und es macht so viel mehr Spaß. Nerex7 auf Reddit

Was meint ihr? Ist der Barbar gerade in einer guten Position und sollten alle Klassen so stark sein? Oder braucht es Nerfs?

Diablo 4 hat aktuell das Problem, dass vor allem die besten Items nahezu unmöglich zu bekommen sind. Wer „normal“ spielt, hat kaum eine Chance, meinen sogar Experten. Simple und zugleich starke Builds wie die des Barbaren sind dann natürlich beliebt, insbesondere, wenn man sich anschaut, wie bestrafend Season 14 sein kann: Diablo 4: Spieler feiern Endgame-Content von Season 14, weil sie endlich wieder aus dem Leben gebrezelt werden