Spieler rechnet aus, was aktuell das Problem mit Diablo 4 ist – „Mathematisch gesehen sollen wir diese Season leiden“

Mit „Mythics 3.0“ hat Blizzard die mythischen Gegenstände in Diablo 4 überarbeitet. Das sorgt in der Community allerdings für massive Kritik.

Das wurde an den Mythics geändert:

In Season 14 ist „Mythisch“ keine Seltenheitsstufe mehr, sondern eine Gegenstandsqualität. Jedes Unique kann mythisch werden.

Ihr craftet sie am Horadrimwürfel aus Uniques und der saisonalen Währung „Fragmente des Wahnsinns“.

Das gezielte Craften bestimmter sagenhafter Mythics beim Juwelenschmied wurde entfernt. Es gibt dort nur noch zufällige Mythics. Zufällige sagenhafte Mythics gibt es beim Schmied.

Sagenhafte Mythics haben zwei feste Affixe. Die anderen beiden Stats sind zufällig.

Ihr könnt Affixe auf Uniques und Mythics beim Okkultisten neu rollen. Hinzugefügte Werte auf Mythics sind immer Max-Roll.

Ihr dürft so viele Mythic-Drops ausrüsten, wie ihr wollt, könnt jedoch nur ein einziges selbst hergestelltes Mythic tragen.

Die Spieler kritisieren aktuell fast alle Änderungen. Der Grund: Mythische Items hängen jetzt noch mehr von Zufall (RNG) ab. Viele sehen das System als Downgrade. Ein Spieler hat die Chancen auf perfektes Gear grob durchgerechnet.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Perfektes Gear ist nahezu unmöglich“

Wo sieht der Spieler das Problem? Laut einem Reddit-Post sei es mathematisch fast unmöglich, in Season 14 perfektes Gear zu bekommen. Dafür müssen zu viele Zufälle ineinandergreifen:

Aus dem riesigen Pool aller Uniques muss genau das richtige Item droppen.

Das Unique muss entweder direkt mythisch sein oder sich im Horadrimwürfel zum passenden Mythic aufwerten lassen.

Die Werte auf dem Item müssen stimmen. Mindestens zwei davon müssen perfekt zum Build passen.

Die Chance auf die zwei richtigen Werte schätzt der Spieler auf gerade einmal 0,121 %. Nur etwa einer von 220.000 Drops sei demnach das perfekte Item. Wichtig zu wissen: Genaue mathematische Formeln liefert der Nutzer in seinem Beitrag jedoch nicht mit.

Sein Fazit: Selbst wer zehn Jahre lang jeden Tag 12 Stunden am Stück farmt, werde seinen Charakter mathematisch kaum perfekt ausrüsten. Er kritisiert vor allem das entfernte, gezielte Crafting beim Juwelenschmied.

Der Nutzer LoquatPositive7061 ergänzt einen weiteren Kritikpunkt. Auch die gecrafteten Mythics vom Schmied und Juwelenschmied besitzen den „Gecraftet“-Tag. Sie zählen also zu dem einen erlaubten hergestellten Item. Das erschwert das Zusammenstellen des Gears, denn: Die restlichen Teile müssen als Drop fallen.

Experte meint: Das wichtigste Mythic zu finden, wird easy

Gibt es auch Positives an Mythics 3.0? Nicht alle sehen hier nur schwarz. Der Nutzer Zemerick13 hält die Chancen auf gutes Gear für gar nicht so schlecht und führt folgende Punkte an:

Alle Uniques besitzen zwei statische Affixe. Das sind meistens auch die besten Werte.

Mythics rollen immer mit maximalen Werten. Das macht fast jedes passende Mythic sofort brauchbar.

Ihr könnt ein Affix verzaubern und es behält trotzdem den garantierten Max-Roll.

Auch der Diablo-Experte wudijo sieht Vorteile. Das neue Crafting helfe dabei, zumindest das wichtigste Mythic für den eigenen Build schnell startklar zu machen. Zudem profitieren Spieler, die Mythics früher nur wegen eines einzigen starken Wertes getragen haben. Jetzt lassen sich andere nützliche Stats zufällig finden oder draufzaubern (Quelle: YouTube).

Findet ihr die Begrenzung auf nur ein einziges hergestelltes Mythic fair oder schränkt euch das System zu sehr ein? Hattet ihr in Season 14 schon Glück mit eurem Gear? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Mythics spielen eine wichtige Rolle für verschiedene mächtige Endgame-Builds. Durch die hergestellten mythischen Items bieten sich euch jetzt noch mehr Optionen. Ihr sucht noch nach dem perfekten Build für die neue Season? Unsere aktuelle Übersicht hilft euch weiter: Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 14