Diablo 4: Spieler loben einen Endgame-Content von Season 14, weil sie ständig aus dem Leben gebrezelt werden

Season 14 legt die Karten in Diablo 4 neu. Spieler haben vor allem Probleme mit einem ihrer liebsten Inhalte – und feiern das.

Um welchen Inhalt geht es? Gemeint sind die Höllenfluten, die bei etlichen Spielern als absolutes Muss gelten, wenn es um das Farmen wichtiger Ressourcen und das schnelle Leveln von Charakteren geht. Auch in unserem Ranking der Kriegsplan-Inhalte von Lord of Hatred schaffen es die Höllenfluten auf Platz 1.

Seit dem Start von Season 14 am 30. Juni 2026 berichten immer mehr Spieler auf Reddit davon, dass sie bereits auf kleineren Leveln und normaler Schwierigkeit schnell an ihre Grenzen kommen und reihenweise ins Gras beißen – insbesondere bei den Höllenfluten. Das liegt besonders an der Dichte der Gegner, denen ihr euch in den Gebieten stellen müsst. Schuld daran ist das saisonale Event und die Spieler lieben es.

Was ihr zum saisonalen Event wissen müsst, lest ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Ich habe das auf die harte Tour mit meinem Schurken der Stufe 1 gelernt“

Was sagt die Community zu den Höllenfluten in Season 14? Auf Reddit feiern die Spieler die Kombination aus den Neuerungen und dem saisonalen Event in den Höllenfluten. Viele witzeln über die Schwierigkeit, loben sie aber auch zeitgleich, weil es sich wieder mehr nach Diablo anfühle.

Northdistortion schreibt: „Heilige Scheiße, die Gegnerdichte in den Höllenfluten ist ja wahnsinnig! Ich bin mir sicher, die Leute werden in Rekordzeit aufleveln, verdammt nochmal!“

gumboglasses5000 kommentiert darunter: „Mir sind gerade Höllenwesen erschienen, während ich gegen den Weltenwanderer gekämpft habe, das war echt krass. Aber ich bin nicht gestorben, ehrlich!“

RetropME teilt: „Ja… das habe ich vorhin mit meinem Schurken der Stufe 1 auf die harte Tour gelernt, als ich im Schwierigkeitsgrad ‘Schwer’ angefangen habe.“

tk-451 ergänzt: „Dasselbe Spiel… Eingeloggt, neuer Charakter, Schurke, Saisonquest angenommen, Stadt verlassen… und innerhalb von 60 Sekunden von den Gegnern überrannt. Ich: ‘Okay, dann wird das wohl wieder so eine Season…’ knackt mit den Fingern und drückt Respawn“

Die meisten freuen sich auf den weiteren Verlauf der Season und begrüßen die Herausforderung. Es gibt aber auch einige Stimmen, die das Ganze als übertrieben empfinden und hoffen, dass die Gegnermenge generft wird. Diese Stimmen sind allerdings in der deutlichen Minderheit, wenn man durch die freudigen Kommentare im Thread scrollt.

Season 14 ist gerade gestartet und Spieler werfen sich erneut ins Getümmel. Solltet ihr den Start verpasst haben und wisst noch nicht genau, was euch erwartet, wenn ihr jetzt zurückkehrt, schaut einmal in unserer Übersicht vorbei: Diablo 4 Season 14: Alles zu Start, Inhalten und den besten Klassen