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Spieler meckern über die neuen Mythics in Diablo 4, neuer Patch verspricht Besserung

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 3 Minuten
Diablo 4 Druide skeptisch vor neuen mythics titel patch

Mit Season 14 bekommt Diablo 4 gerade einiges an Kritik ab. Der Patch vom 14. Juli soll da ansetzen, wo die größte Unzufriedenheit herrscht: beim neuen Mythic-System und den Blutzollkammern.

Diablo 4
Diablo 4
Action-RPGHack & Slay

Blizzard hat mit Season 14 die mythischen Items überarbeitet und zu einer neuen Item-Kategorie gemacht. Das Problem hier: Statt garantiert Items mit guten Werten zu bekommen, Items wie die Harlekinskrone (die jetzt „Iconic Mythic“ heißen), sind Werte zufällig.

Das neue System führte zu viel Frust und Kritik an den mythischen Items und das nicht nur, weil Mythics nun im Schnitt schlechter sind, sondern auch schwieriger zu bekommen. Unter Spielern heißt es, dass Casuals niemals auch nur ein Mythic sehen werden, geschweige denn ein nützliches.

Heute, am 14. Juli, soll ein Patch hier etwas Abhilfe schaffen mit verschiedenen Änderungen, darunter:

  • garantierten überlegene Unterschlupfschlüsseln aus Blutzollkammern
  • Reduktion benötigter Fragmente des Wahnsinns für die Herstellung von Mythics im Horadrimwürfel von 5 auf 4
  • garantierte Fragmente des Wahnsinns aus Hoffnungsschimmern
  • erhöhte Chance auf Fragmente von der Verderbten Seelenernterin

Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Während es damit leichter werden sollte, mythische Items zu bekommen, wird das Kernproblem nach wie vor nicht angesprochen, meinen Spieler.

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Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer

„Bereite dich darauf vor, enttäuscht zu werden“

In verschiedenen Threads auf Reddit unterhalten sich die Spieler über die Änderungen. Das eigentliche Problem sei nicht unbedingt, dass es so schwierig ist, an mythische Gegenstände zu kommen, sondern insbesondere, dass:

  • hergestellte Mythics einmalig anlegbar sind, ihr also nur eines tragen könnt
  • und „crafting“ zugleich eigentlich ein Glücksspiel ist, weil die Werte zufällig sind.

Einige Spieler sammeln bereits Kisten, um sie mit dem Patch zu öffnen und auf besseren Loot zu hoffen. Zynische Nutzer mahnen direkt: „Bereite dich darauf vor, enttäuscht zu werden.“ (auf Reddit)

Wie ist euer Erfahrung mit den neuen Mythics? Wie findet ihr die Änderung? Schreibt uns einen Kommentar!

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Mit der vorhergehenden Season 13 und dem Release von Lord of Hatred hat Blizzard einen großen Sieg eingefahren und viele Spieler absolut begeistert. Diese Begeisterung ebbt nun in Season 14 abrupt ab und hinterlässt an vielen Stellen Enttäuschung, denen einige Nutzer sogar numerische Werte zuweisen: Spieler rechnet aus, was aktuell das Problem mit Diablo 4 ist – „Mathematisch gesehen sollen wir diese Season leiden“

Quelle(n):
  1. Blizzard
Seiten: 1 2

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