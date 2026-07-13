„Glückspilz“ findet das seltenste Item in Diablo 4 gleich 2-Mal, müsste 40 Euro zahlen, um es nutzen zu dürfen

Mit Lord of Hatred kamen etliche neue Gegenstände zu Diablo 4, darunter ein Quest-Item, das eine völlig neue Aktivität öffnet. Eigentlich will jeder dieses Item haben – außer einem „Glückspilz“, der damit gar nichts anfangen kann.

Was ist das für ein Item? Die „Spur der Echos“, im Original: „Trace of Echoes“, startet eine Quest in Diablo 4: Lord of Hatred, die das „Echoing Hatred“-Event in Temis verfügbar macht. Dabei handelt es sich um eine Art Arena mit Härtetest.

In bis zu 120 Stufen mit steigendem Schwierigkeitsgrad – ähnlich wie in der Grube – müsst ihr in einer Art „Last Stand“-Modus so viele Gegner besiegen, wie ihr könnt. Seid ihr zu langsam, werdet ihr überwältigt mit der gleichnamigen Mechanik.

Je weiter ihr in dieser Arena kommt, desto mehr und besseren Loot gibt es in einer fetten Explosion. Angeblich soll es hier sogar mehr oder weniger zuverlässig die begehrten mythischen Horadrim-Siegel für den Talisman geben.

Die „Spur der Echos“ ist jedoch so selten, dass die meisten Spieler sie bisher noch nie gesehen haben, andere dagegen gleich mehrmals. Es ist durchaus möglich, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, was ein neuer Fund bekräftigt.

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„Toller Drop, wenn man die Erweiterung hätte“

Auf Reddit teilt ein Nutzer sein Glück, endlich sein erstes Mythic überhaupt bekommen zu haben. Gerade in Season 14 ist das die Freude wert, denn aktuell sorgen Mythics und ihr neues System vor allem für Frust.

Allerdings handelt es sich bei dem Item „nur“ um eine „Spur der Echos“, etwas, mit dem der Ersteller gar nichts anfangen kann, denn er besitzt Lord of Hatred nicht:

Ich habe die Erweiterung nicht mal. Habe Gott weiß wie viel Zeit damit verbracht, mein Inventar und die Menüs zu durchsuchen, um herauszufinden, was ich da gefunden habe und wo der Drop gelandet ist, weil ich den Namen nicht gelesen habe, als es fiel. Ich denke, die Devs nutzen eine Variation des RNG mit Namen RTG (Random Trollness Genertator“) […] General_abby auf Reddit

Das Fiese: die „Spur der Echos“ hat eine ähnliche, aber nicht dieselbe Farbe wie ein Mythic. Im Post ist zu sehen, wie eine Quest den Ersteller zum noch nicht entdeckten Temis führen will. Temis ist die neue Hauptstadt in Lord of Hatred, dessen günstigste Version standardmäßig 39,99 Euro kostet. Im Verlauf der Diskussion meint General_abby, dass er kurz später noch eine „Spur der Echos“ gefunden hat …

Habt ihr schon eine „Spur der Echos“ gefunden?

Aktuell herrscht recht viel Frust über Season 14 und die Änderungen, insbesondere, nachdem Blizzard mit Lord of Hatred und Season 13 so viel richtig gemacht hat. Insbesondere die Änderung an den mythischen Items und dass es nun quasi unmöglich ist, ein passendes zu finden, nervt viele – so sehr, dass sie ihr Pech berechnen: Spieler rechnet aus, was aktuell das Problem mit Diablo 4 ist – „Mathematisch gesehen sollen wir diese Season leiden“