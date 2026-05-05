Diablo 4: Echoing Hatred – Alles zum neuen Härtetest eurer Helden

In Diablo 4 gibt es seit dem Release von Lord of Hatred eine neue Aktivität – das Echo des Hasses. Mit dieser könnt ihr die Fähigkeiten eures Builds auf die Probe stellen, doch, wie findet man sie und was genau bietet sie? Wir zeigen es euch.

Echoing Hatred – Was passiert dort? Bei Echoing Hatred (Echo des Hasses, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Quest) geht es um die neue Aktivität aus Lord of Hatred. In dieser spawnt ihr nämlich in einer Arena und müsst dann gegen die Lakaien von Mephisto antreten und so viele Gegner vernichten, wie ihr könnt, um die Stufen abzuschließen. Je weiter ihr voranschreitet, desto schwieriger wird die Arena. Bis zu 120 Stufen könnt ihr erwarten die sich in folgenden Schwierigkeitsgraden einteilen:

Stufe 1 – 9: Casual

Casual Stufe 10: Qual 1

Qual 1 Stufe 50: Qual 5

Qual 5 Stufe 100: Qual 10

Qual 10 Stufe 120: Qual 12 In den Stufen dazwischen wird es verständlicherweise spürbar schwieriger je weiter man raufklettert

Qual 12

Wer nun denkt, man könnte auf Zeit spielen, der wird sich irren. Mit der Arena kommt auch eine sogenannte „Überwältigungs-Leiste“ zum Einsatz. Diese wird größer, wenn Gegner spawnen. Besiegt ihr jedoch schnell genug eure Feinde, schrumpft sie. Hat die Leiste das Maximum ihrer Größe erreicht, seid ihr „überwältigt“ und eure Runde endet.

Im Grunde zählt hier vielmehr die Clear-Speed und ein hoher DPS-Wert. Je schneller und vernichtender ihr tötet, desto siegreicher werdet ihr hervorgehen. Scheitert ihr aber, so merkt ihr schnell, wo eure Grenzen im Build liegen und was ihr noch verfeiern müsst.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Wie betrete ich das Echo? Um das Echo des Hasses zu betreten, müsst ihr in die Stadt Temis gehen und euch am Rand der Stadt halten und das in nördlicher Richtung. Dort findet ihr einen kleinen Altar mit einer Priesterin. Für viele ist der Eingang aber versperrt, denn ihr benötigt zusätzlich das Item „Spur der Echos“.

Dieses Echo, welches ihr zufällig beim Besiegen von Gegnern und Abschließen von Aktivitäten erhaltet, aktiviert die Quest für den Altar. Wenn ihr dieser folgt, schaltet ihr das Verborgene Auge auf dem Altar frei, um dann in die Aktivität springen zu können. Beachtet, das ihr immer ein neues Ticket finden müsst um die Aktivität zu laufen – nutzt sie also mit Bedacht und verschwendet sie nicht.

Das waren alle wichtigen Infos zur Aktivität „Echo des Hasses“ und wie ihr diese betreten könnt. Achtet darauf, dass der Drop des Tickets leider zufällig auftritt. Ihr braucht also etwas Glück, um da ranzukommen. Habt ihr den Modus schon getestet und was war eure beste Runde? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Mehr zu Diablo 4 findet ihr hier: Diablo 4: Kuhlevel öffnen – So geht’s Schritt für Schritt