Ein lästiges Limit nervt Spieler in Diablo 4 Season 14, Blizzard reagiert, patcht es direkt ganz raus

Mit einem neuen Hotfix geht Blizzard eines der größten Probleme in Season 14 von Diablo 4 an. Bei den Ausrüstungsgegenständen wurde ein nerviges Limit komplett entfernt.

Welches Limit hat genervt? Mit Season 14 hat Blizzard die Mythics in Diablo 4 überarbeitet. Dazu gehört, dass „mythisch“ keine Seltenheitsstufe mehr ist, sondern eine veränderbare Gegenstandsqualität. Jedes Unique kann mithilfe von Fragmenten des Wahnsinns am Horadrimwürfel mythisch werden.

Das Problem: Solche selbst gecrafteten Mythics erhielten eine Markierung und ihr konntet nur ein einziges davon ausrüsten. Das galt auch für Mythics, die ihr beim Schmied herstellen lassen habt. So zockte einer der besten Spieler den Hardcore-SSF-Modus komplett ohne Mythics und meinte, das neue System sei ein Reinfall.

Nach heftiger Kritik hat Blizzard diese Beschränkung nun aufgehoben.

Patch entfernt Limit für hergestellte Mythics, erhöht Drop-Raten

Was wurde konkret gefixt? Mit dem Hotfix vom 16. Juli 2026 für Battle.net wurde die Ausrüstungs-Beschränkung für hergestellte Mythics komplett entfernt.

Auch der Horadrimwürfel wurde angepasst: Blizzard entfernte das Herstellen von mythischen Rerolls und ersetzte es durch eine direkte Aufwertung zu „Mythisch“. Das Update für die Konsolen soll im Laufe des Tages folgen (Quelle: Blizzard-Forum).

Obendrauf wurden die Drop-Raten für Mythics vom Verderbten Seelenernter erhöht. Ein weiterer Patch sei für die kommende Woche geplant.

Die ausführlichen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

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Was bringt der Patch für nächste Woche? Blizzard hat im Forum für die kommende Woche bereits das nächste Update angekündigt, bisher ohne konkretes Datum. Damit sollen die wiederholbaren saisonalen Truhen um Große Unterschlupfschlüssel erweitert werden. Zudem wird die Drop-Rate für mythische Tribute in der Kurast-Unterstadt angehoben.

Auf Reddit kommen die Anpassungen bisher gut an. Einige Spieler berichten sogar, dass sie seit dem Hotfix schon mehrere der sagenhaften Mythics erbeuten konnten. Viele hoffen jetzt, dass Blizzard das System damit endlich so angepasst hat, wie die Community es sich wünscht.

Ob die Änderungen die Probleme des neuen „Mythic 3.0“-Systems lösen, bleibt abzuwarten. Neben den Drop-Raten stand zuletzt vor allem das Crafting am Horadrimwürfel in der Kritik. Hier hatten viele Spieler ihre Items versehentlich zerstört, weil sie die Beschreibungen nicht richtig gelesen hatten.

Habt ihr euch auch schon über das nervige Limit geärgert oder konntet ihr seit dem Hotfix sogar schon ein neues Mythic abstauben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Auf der nächsten Seite findet ihr die Patch Notes.