Spieler legen hunderte Bosse in Diablo 4, die Ausbeute lässt sogar Blizzard zugeben: Das darf so nicht sein

Mit einem neuen Patch wollte Blizzard die Drop-Raten der Mythics in Diablo 4 verbessern. Offenbar hat das nicht geklappt, wie Spieler behaupten. Nun reagieren die Entwickler.

Am 14. Juli erschien Patch 3.1.1 für Diablo 4 und hat unter anderem die Drop-Raten für mythische Items verbessert. Die konkreten Änderungen hier sind:

ein behobener Bug, der verhindert hat, dass Unterschlupf-Bosse mythische Uniques fallen lassen konnten

eine Erhöhung der Chance auf sagenhaft mythische Gegenstände („Iconics“)

Blizzard hat das Mythic-System mit Season 14 angepasst und es steht seitdem in der Kritik. Besonders Experten betonen: Mit dem neuen System sei es für Casuals quasi unmöglich, überhaupt an die starken und teilweise für Builds wichtigen Items zu kommen.

Nach dem Patch haben einige Spieler nun ausprobiert, wie gut sie an Mythics kommen. Auf Reddit hat ein Nutzer 830 Schlüssel aufbewahrt, um Boss-Kisten zu öffnen – mit mäßigem Erfolg. 38 Mythics, davon nur 4 mit Großem Affix und kein Iconic. Jetzt reagiert sogar Blizzard.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Wir schauen uns das an, sowie andere Probleme rund um Mythics“

Eine ähnliche Beobachtung mit über 300 Boss-Kills wurde im offiziellen Forum geteilt. Dort hat Community Manager Lyricana geantwortet und schreibt: „Das Team schaut sich das gerade an, auch Mythics im Allgemeinen.“

Auch in anderen Threads gibt es Reaktionen von Lyricana, in denen es heißt, dass es offenbar Probleme mit den Änderungen gebe, man aber an einer Lösung arbeite. Wann der nächste Patch erscheint, der die Drop-Raten tatsächlich fixt, wissen wir noch nicht.

Die aktuelle Season 14 kommt bei Spielern nicht allzu gut an, insbesondere nicht nach der deutlich besseren Season 13 und dem damit einhergehenden Launch von Lord of Hatred. Gerade die Erweiterung hat viel Lob abbekommen, nicht nur für die neuen Inhalte, sondern auch für die Story.

Season 14 wirkt dagegen für viele Spieler „lahm.“ Kern-Thema der Season sind die überarbeiteten Mythics mit neuen Möglichkeiten, sie selbst herzustellen, zugleich aber mit einem Limit und Rezepten, die offenbar nicht so intuitiv sind wie gedacht: Spieler zerstören ihre Items in Diablo 4, weil sie nicht richtig lesen, einer gibt einen nützlichen Tipp