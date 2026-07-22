Spieler raten: Macht jetzt eure Saison-Kisten in Diablo 4 auf, es lohnt sich endlich

Mit einem neuen Hotfix für Diablo 4 hat Blizzard einige Probleme der aktuellen Season 14 behoben. Laut Spielern lohnt es sich jetzt wieder richtig, Mythics zu farmen. Die starken Items sind jetzt auch leichter zu bekommen.

Das steckt im Hotfix: Blizzard hat am 21. Juli 2026 mit einem Hotfix die Beute-Raten für mythische Items und Unterschlupf-Schlüssel angepasst, nachdem diese im vorhergehenden Patch nicht korrekt behoben worden waren. Konkret beinhalten die Änderungen:

Wiederholbare Hoffnungsschimmer garantieren nun einen überlegenen Unterschlupf-Schlüssel.

Mythische Ausrüstungs-Tribute in der Unterstadt haben eine stark erhöhte Chance auf Mythics auf Qual 10 und garantieren Mythics auf Qual 12.

Insbesondere der letzte Punkt war schon in Season 13 der Fall und hat für großes Lob gesorgt, wurde jedoch in Season 14 entfernt, weil es sich um einen Bug gehandelt haben soll.

Nachdem Blizzard bereits zuvor das Limit für hergestellte Mythics aufgehoben hat, ist es nun deutlich leichter, sich die gewünschten Items zu besorgen oder herzustellen.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Das bedeutet haufenweise Mythics“

Nachdem Season 14 mit viel Kritik gestartet ist, insbesondere am neuen Mythic-System, hat Blizzard mit dem aktuellen Hotfix die meisten Probleme behoben, wie es aussieht. In der Community kommen die Änderungen gut an.

In einem Thread auf Reddit rät ein Nutzer etwa, dass die ganzen Saison-Kisten, die Hoffnungsschimmer, nun tatsächlich lohnenswert sind und man sich mit diesen leicht Mythics farmen kann. Ein Nutzer meint: „Wir kamen nun von seltenen Mythics zu Mythics, die häufiger auftauchen als blaue Items, in nur einer Woche.“

Vor dem Hotfix ist es vor allem für Casuals kaum möglich gewesen, überhaupt an die beste Ausrüstung für ihren Build zu kommen. Viele der besten Builds in der Tier List von Season 14 benötigen Mythics, um ihr volles Potential zu entfalten.

Was haltet ihr von den Änderungen und wie weit seid ihr schon im Endgame? Fehlt Season 14 nun noch etwas oder ist sie „komplett“?

Neben der notwendigen Verbesserungen am Mythic-System gibt es aktuell ein Problem mit dem einzigartigen Ring „Wendigo-Mal.“ Der sorgt offenbar dafür, dass Spieler sterben, statt einen Buff zu erhalten: Spieler in Diablo 4 sterben mysteriöse Tode, glauben nun, ein Ring ist daran Schuld – Blizzard ermittelt