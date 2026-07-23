Diablo 4 bewahrt euch bald endlich davor, versehentlich eure besten Items zu opfern, aber das könnte euch eine mächtige Möglichkeit kosten

Zwar läuft aktuell noch Season 14 in Diablo 4, aber Blizzard hat bereits einen ersten Aufblick auf die kommende Saison gegeben. Dort wird das lästige Glücksspiel mit mythischen Items entfernt, was aber auch heißt: Euer Müll bleibt dann voraussichtlich vermutlich Müll.

In den Notizen zu dem kleinen Hotfix, der das lästige Limit für hergestellte Mythics entfernt hat, findet sich eine Aussage zur kommenden Season 15. Laut dieser soll es in der nächsten Saison möglich sein, Items direkt aufzuwerten.

Aktuell ist es in Season 14 so, dass ihr beim „Aufwerten auf mythisch“ ein Item in den Horadrimwürfel werft und ein zufälliges Mythic für den gleichen Slot erhaltet. Mit Season 15 erhaltet ihr dann garantiert eine mythische Version des genutzten Gegenstands.

Allerdings kann das System, das gerade aktiv ist, auch dazu genutzt werden, aus eigentlich völlig nutzlosen Items ein starkes Mythic zu bauen – wenn auch mit entsprechend viel Glück. Nächste Season wird das voraussichtlich nicht mehr funktionieren.

Dazu kommt, dass die Devs sich vorbehalten, die „nur 1 hergestelltes Mythic“-Regel für das neue System wieder zu aktivieren. Ob das passiert, ist aber noch offen.

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Blizzard überarbeitet die neuen Mythics, ist endlich an einem guten Punkt angelangt

Das neue Mythic-System von Season 14 hat viel Kritik abbekommen, vor allem wegen des Zufalls-Faktors und des anfangs bestehenden Limits. Das vermutlich größte Problem daran: Wer nicht täglich viele Stunden spielt, hatte quasi keine Chance auf die besten Items.

Selbst die Spieler, die in wenigen Tagen dutzende Stunden anhäufen konnten, hatten mit etwas Glück ein paar Mythics, aber nur selten die wirklich passenden für ihren Build. Seit Release hat Blizzard deswegen am System geschraubt und einige Änderungen komplett zurückgenommen.

Habt ihr diese Season schon Mythics gefunden? Wie findet ihr die Änderungen für Season 15? Schreibt uns einen Kommentar!

Zuletzt haben die Entwickler mit einem Hotfix dafür gesorgt, dass es nun endlich richtige Möglichkeiten gibt, mythische Items zu farmen – laut Community sind die sogar so gut, dass Mythics jetzt (überspitzt formuliert) häufiger zu finden sind als seltene Items: Blizzard bringt den besten „Bug“ zurück zu Diablo 4, sorgt für garantierte Mythics