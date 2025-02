Spieler verbringt über 180 Stunden in Season 7 von Diablo 4, um Paragon-Stufe 300 zu erreichen

Um bis Paragon-Stufe 300 in Diablo 4 zu leveln, ist es durchaus sinnvoll, einen Build zu zocken, mit dem man flott durch die Aktivitäten kommt. Andere Spieler hingegen bevorzugen es, möglichst wenig auf Rotationen oder enormen Schaden achten zu müssen. Ein Spieler fragte die Community etwa nach einer Klasse für Faule in Diablo 4 und bekam einen idealen Build empfohlen, der kaum Knöpfe drücken muss .

In den Kommentaren weist Mr_Juicer darauf hin, dass man die 300 Paragon-Stufen auch auf dem ewigen Realm sammeln kann, da das Achievement und die Cosmetics ohnehin accountweit freigeschaltet werden. So hat man keinen Zeitdruck, profitiert aber auch nicht von saisonalen XP-Buffs oder ähnlichem.

Das sagt die Community dazu: In den Kommentaren diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über den langen Grind. ShootHotHug meint: „Es gibt keinen wirklichen Anreiz außer dem Stolz, es geschafft zu haben. Das Reittier ist ein Witz, also wäre etwas wie ein spezieller Rahmen, ein einzigartiges kosmetisches Item oder ein Pet auf jeden Fall lohnenswert.“

Warum gibt es nicht wenigstens exklusive Cosmetics oder eine Truhe mit einem garantierten mythischen Unique nach Wahl, damit man eine greifbare Erinnerung an die Leistung hat? Nur so eine Idee.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Auf die Frage, wie lange das Leveln insgesamt gedauert hat, schreibt er, dass in seinem Necro allein über 300 Stunden stecken. Der reine XP-Grind hat ihn etwa 180+ Stunden gekostet. Er habe viel Zeit damit verbracht, überhaupt erst eine Gruppe zu finden. „Die Plätze waren immer schnell weg“, merkt er an.

Zwar hätte er in der Grube schneller leveln können, aber sein Blutwellen-Necro war schlicht zu langsam für die hohen Gruben-Stufen. „[Höllenhorden] waren vielleicht vergleichsweise langsamer, aber so war es einfacher, einen Gameplay-Loop zu haben, der mich nicht ausgebrannt hat“, erklärt er.

Wie hat der Spieler das höchste Level erreicht? Er hat die Zeit primär in den Höllenhorden verbracht. Er rät, Musik zu hören oder sich anderweitig nebenbei berieseln zu lassen, das erleichtere den Grind. Außerdem nutzte er den Gruppen-Finder in Diablo 4 , um etliche Höllenhorden-Runs zu machen, ohne selbst viele Siegel verbrauchen zu müssen.

In einem Beitrag auf Reddit berichtet Mr_Juicer von seinem Grind bis Paragon-Stufe 300 in Season 7, die seit dem 21. Januar 2025 läuft . In der vergangenen Season hat er es bis Stufe 240 geschafft, jetzt habe er die Gewissheit haben wollen, es zumindest einmal zu schaffen. Vor allem ab Stufe 270 sei es sehr langweilig geworden, da er immer wieder dieselben Aktivitäten gemacht hat.

In Diablo 4 erreicht ihr mit Level 60 das maximale Charakterlevel, danach beginnt der Grind für Paragon-Stufen. Insgesamt könnt ihr 300 Paragon-Punkte für eure Paragon-Tafeln sammeln , um euren Charakter weiter zu verbessern. Der Grind ist jedoch extrem zeitintensiv – und die Belohnung hält sich in Grenzen, finden viele Spieler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to