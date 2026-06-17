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Der legendäre DM von Critical Role kehrt zurück, aber das ist nicht mal das Spannende an der Sache

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 2 Minuten
Daggerheart Age of Umbra Sallowland MAtt MErcer DM Titel

Nachdem Ciritcal Role bei der aktuellen Kampagne 4 einen neuen Dungeon Master bekommen hat, soll Matt Mercer nun zumindest für eine kurze Mini-Serie zurückkehren. An seinem Tisch spielen allerdings nicht nur die bekannten Gesichter der Truppe, sondern neue, bekannte Stars.

Die 4. Kampagne von Critical Role läuft seit Oktober 2025 und hat zum ersten Mal in den Haupt-Kampagnen der Truppe nicht Matt Mercer als Spielleiter, sondern als Spieler dabei. Ihn ersetzt Brennan Lee Mulligan, ein bekannter und beliebter Veteran.

Mulligan kommt mit seinen neuen Methoden und Ideen gut an, trotzdem kehrt Mercer nun für eine kurze Zeit zurück. Das kommende Spin-Off Age of Umbra: Sallowlands wird eine sechsteilige Mini-Serie und läuft ab dem 9. Juli immer Donnerstags auf Beacon, Twitch und YouTube. Die VODs auf YouTube sind montags darauf verfügbar.

Sallowlands nutzt, anders als die Haupt-Kampagnen, nicht Dungeons & Dragons als Grundlage, sondern das von Critical Role selbst erstellte System Daggerheart. Das Setting soll düster werden mit einer Welt, die von den Göttern verlassen wurde und deren Einwohner ums Überleben kämpfen müssen.

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Critical Role stellen ihr neues, eigenes Rollenspiel vor: Daggerheart

Matt Mercer leitet das nächste Abenteuer, aber eine neue Spielerin ist der Star

In der Runde werden neben Matt Mercer noch Laura Bailey, Abubakar Salim und Zachery Renauldo aus dem bekannten Cast zurückkehren. Auf Seiten der Spieler stoßen außerdem hinzu:

  • Vico Ortiz, bekannt etwa aus Our Flag Means Death
  • und Jennifer English

Insbesondere Jennifer English dürfte vielen von euch ein Name sein. Ihr habt sie etwa als Schattenherz in Baldur‘s Gate 3, Maelle aus Expedition 33 oder – was weniger bekannt ist – als Latenna aus Elden Ring.

Welche Charaktere die Synchronsprecher und Schauspieler verkörpern werden und was die Handlung der Kampagne sein wird, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von Matt Mercers Rückkehr für Sallowlands – oder von ihm als Spieler in Kampagne 4? Auf welchen der Spieler freut ihr euch am meisten? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

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Jennifer English ist spätestens seit ihrem Erfolg in Baldur‘s Gate 3 zu großer Bekanntheit und Beliebtheit gelang. Sie spielt die Hauptrolle in einem kommenden Spiel basierend auf der Artus-Sage, in dem ihr in die Rolle der Heldin Gwendolyn schlüpft: Schattenherz aus Baldur’s Gate 3 hat eine neue Rolle, schnetzelt sich in einem neuen Action-RPG auf PS5 durchs zerstörte London

Quelle(n):
  1. Critical Role

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