Entwickler von Clair Obscur: Expedition 33 erkennen Star aus Baldur’s Gate 3 nicht, obwohl sie das Spiel gespielt haben

Eine beliebte Stimme aus Baldur’s Gate 3 könnt ihr auch in Clair Obscur: Expedition 33 in einer Hauptrolle hören. Für die Devs war sie innerhalb von Sekunden an die richtige Wahl.

Um welche Sprecherin geht es? Jennifer English ist alles andere als eine Unbekannte in Kreisen der Synchronsprecher und unter anderem für ihre Sprechrollen in Elden Ring als Latenna und als Leya in Divinity: Original Sin II bekannt.

Berühmt ist sie aber vor allem für ihren Einsatz als Schattenherz in Baldur’s Gate 3 geworden und seither tief in den Herzen vieler Fans verwurzelt. Dort lernte sie nicht nur ihre Konkurrenz lieben, sondern verlieh auch ihrer Stimme eine größere Bühne.

Umso unterhaltsamer ist der Umstand, wie English an ihre Rolle im gefeierten Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 kam, denn die Entwickler haben sie bei den Auditions offenbar nicht erkannt, wie die Synchronsprecherin in einem Livestream via YouTube erzählt.

„Sie kannten unsere Namen nicht“

Wen spricht Jennifer English in Clair Obscur? So bekam English also die Rolle von Maelle, einer 16-Jährigen, die die Expedition 33 auf ihrer beschwerlichen Reise gegen die Malerin begleitet und somit zu den Hauptcharakteren des Spiels gehört.

Wie bekam sie die Rolle in Clair Obscur? Um passende Synchronsprecher für ihre Charaktere zu finden, nutzten Sandfall Interactive sogenannte „Blind Auditions“. Demnach habe das Studio etliche Stimmproben und Samples zugesendet bekommen und sich rein nach Klang der Stimme entschieden. Sie hatten also weder Namen noch Bilder oder Lebenslauf der Bewerber vorliegen.

Jennifer English sei sich sicher, dass die Devs Baldur’s Gate 3 gespielt hatten, sie aber dennoch nicht erkannten. Umso erstaunter seien sie gewesen, als sie erfuhren, wen sie da gecastet hatten. Jennifer Svedberg-Yen, die erzählerische Leitung von Clair Obscur sagte ihr lediglich, sie hätte innerhalb von Sekunden gewusst, dass sie die Richtige ist.

Ähnlich sei es mit einem nicht weniger bekannten Kollegen gelaufen, den ihr ebenfalls aus anderen Spielen kennen dürftet.

