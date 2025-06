Entwickler von Expedition 33 entscheiden sich für 2 talentierte Sprecher, finden erst später heraus, wen sie da angeheuert haben

Schaut euch hier den Teaser zur 2. Staffel von One Piece auf Netflix an.

Durch den fairen Auswahlprozess ist das Entwicklerteam auf 2 großartige Talente gestoßen, die sich bereits einen Namen in der Synchronsprecherwelt gemacht haben. Doch trotz ihres Geschicks hatten die Sprecher mit mehreren Wörtern Probleme, weil sie die nicht richtig aussprechen konnten: 2 Wörter, die ihr in Online-Games ständig hört, sind für die Sprecher aus Clair Obscur zu schwierig

Ben Starr werdet ihr übrigens noch einmal begegnen, und zwar als Prometheus in Hades II, das ihr unbedingt auf Steam spielen solltet . Jennifer English dürfte sich aktuell wohl auf ihre Rolle als Protagonistin Gwendolyn in Tides of Annihilation vorbereiten, das 2026 auf Steam erscheinen soll.

Wie kann das sein? Wie CEO Guillame Broche in einem Interview mit Pirate Software (via YouTube ) verriet, führt sein Entwicklerstudio Blind Auditions durch. Das bedeutet, dass sie nur anhand der Stimmen aussuchen, welche Synchronsprecher ihre Charaktere im Videospiel vertonen.

