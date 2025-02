Steam: Eines meiner Lieblingsspiele ist noch nicht fertig, bekommt jetzt gigantisches Update und ist schon besser als manche Vollversion

Mary liebt schnelle Kämpfe und griechische Mythologie. In Hades 2 bekommt sie genau das – und davon jetzt sogar noch mehr.

Ich bin ein riesiger Fan von Sagen und Göttergeschichten. Ich verschlinge jedes Buch von Percy-Jackson-Autor Rick Riordan schneller als mein Abendessen. Kein Wunder also, dass ich auch die Hades-Spiele liebe. In den ersten Teil habe ich seinerzeit über 80 Spielstunden gesteckt und bin öfter aus der griechischen Hölle ausgebrochen, als ich zählen kann.

So hat mich mich der Early-Access-Release von Hades 2 Anfang Mai 2024 natürlich voll mitgenommen.

Im Kampf gegen die Zeit

Hades 2 ist die direkte Fortsetzung des heiß geliebten Roguelites von Supergiant Games. Die Entwickler haben schon vor Hades mit Spielen wie Pyre oder Bastion Hits gelandet, die mit schnellen Kämpfen, toll geschriebenen Charakteren und einer mitreißenden Story jedes Mal von neuem ihre Fans überzeugen.

In Hades 2 spielen wir die Hexe Melinoe, die unsterbliche Prinzessin der Unterwelt. Sie kämpft sich immer wieder aufs Neue durch den Tartarus, um den Titan Chronos zu erreichen. Der hat es sich nämlich auf dem göttlichen Thron der Unterwelt gemütlich gemacht. Was aus Zagreus, dem Held aus Teil 1, und seinem Vater Hades geworden ist, müssen wir herausfinden.

Im Kampf gegen diverse Monster, Götter und die Schergen des Chronos greift Melinoe auf ein ganzes Arsenal verschiedener Waffen und Zauber zurück, die sie nach jedem Ableben auf dem Weg zu Chronos verbessern kann.

94 % positiv auf Steam

Der Deal bei Early-Access-Spielen ist ja oft, dass wir schon eine recht frühe Version des fertigen Spiels kaufen können, diese aber gerade zu Beginn noch sehr wenig Inhalt bietet. Klar, ist ja auch ein sich noch in aktiver Entwicklung befindendes Spiel.

Hades 2 ist hier aber ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie ein Early Access und bereits für etliche Stunden an den Bildschirm fesseln kann. Das zeigt sich auch in den Steam-Reviews:

Y2k merkt in seiner Steam-Rezension an:

Erst dachte ich noch, dass es schlechter als Tei 1 ist, jetzt denke ich, es ist doppelt so gut.

Conga Dispenser kommt sogar noch mit weniger Worten und mehr Lob aus, indem er auf Steam schreibt: „Habe aus Versehen elf Stunden am Stück gespielt“

Redaktionsdämon Cortyn ging es letztens ähnlich:

„Ich finde es so lustig, dass ein Indie-Studio es schafft, überraschenderweise das Spiel rauszuhauen, das bereits in der Early-Access-Phase tausendmal besser ist als so manche AAA-Spiele“

Schreibt Heisenbug auf Steam und trifft damit tatsächlich des Pudels Kern. Hades 2 ist schon jetzt unglaublich umfangreich und qualitativ wie quantitativ ein absolutes Vorzeigespiel dafür, wie glücklich ein Early Access seine Spieler machen kann.

Warum ihr genau jetzt Hades 2 spielen solltet

Seit Mai 2024 hat sich natürlich schon einiges getan. Etwa gab es neben vielen kleineren Updates und Balancing-Patches im Oktober 2024 den ersten großen Inhaltspatch mit einer neuen Region (der Olymp), neuen Charakteren, Waffen und Items.

Nun kam das zweite Riesenupdate, es trägt den Namen The Warsong und fügt nun endlich den großen Showdown im Olymp zum Spiel hinzu. Außerdem treffen wir den alten bekannten und Kriegsgott Ares endlich wieder.

Daneben gibt es natürlich auch wieder einen neuen Part der Hauptstory, einen neuen Tiergefährten, viele Änderungen an den Waffen und Boni und neue Looks für einige der Menüs. Die gesamte Liste der Patch Notes findet ihr auf Steam.

Um die aktuelle Hauptstory „durch“zuspielen, braucht ihr bestimmt mehr als 30 Stunden. Das entspricht dem Umfang mancher Vollpreisspiele zum Release.

Klar, ihr könnt auch bis zur Version 1.0 warten, ich empfehle euch aber Hades 2 schon jetzt wärmstens. Gerade, weil auch ein erneutes Durchspielen nach einem neuen Update unglaublich viel Spaß macht und keine Langeweile aufkommt.

Jeder Run durch den Tartarus oder später den Olymp fühlt sich anders an. Jedes Mal, wenn man ein Stückchen weiterkommt als bei dem Durchlauf davor, ist das belohnend und zufriedenstellend. Und jedes neue Update im Early Access lässt mich wieder zurückkehren. Außerdem könnt ihr bei dem Preis von 29 Euro wenig falsch machen.

Was für die Zukunft geplant ist

Wann Hades 2 in seiner 1.0-Version erscheint, steht bisher noch nicht fest. In den Update-Notes auf Steam sprechen die Entwickler davon, dass sie bereits ein drittes großes Update planen. Das soll dann in einigen Monaten erscheinen. Ich tippe auf Juni.

In den kommenden Updates soll es dann um eine Vertiefung der Waffen und Endgegner gehen, damit Hades 2 noch ein Stückchen komplexer und vielleicht auch härter wird. Darüber hinaus soll natürlich auch noch die Story und die Nebengeschickten mit den Charakteren ausgebaut werden.

Aber wie gesagt: Schon jetzt bietet Hades 2 mehr als so manches Full-Release-Spiel. Und wenn ihr schnelle Kämpfe, Herausforderungen und griechische Götter liebt, solltet ihr schon jetzt zuschlagen und euch gegen Chronos Armee stellen.