Bug in Destiny 2 lässt euch unfassbar mächtig werden, Entwickler sagen: „Habt Spaß damit, solange es noch geht“

In Destiny 2 ist ein Bug aufgetaucht, der euch unfassbar mächtig macht. Und die Entwickler sagen sogar, ihr sollt ihn nutzen.

Am 9. Juni 2026 wurde nach 12 Jahren die finale Erweiterung von Destiny 2 veröffentlicht. Während die Erweiterung für einen Spieleransturm sorgte und ein Topseller wurde, werden vermutlich so einige Spieler dem Ende des Loot-Shooters traurig entgegenblicken.

Nun wurde ein Bug in Destiny 2 bekannt, der für Furore sorgt. Denn er macht euch unfassbar mächtig. Und während ihr eigentlich keine Bugs in Spielen ausnutzen solltet, animieren die Entwickler euch in diesem Fall sogar dazu.

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„Schickt uns eure Videos“

Was ist das für ein Bug? Der Bug sorgt dafür, dass ihr eine beliebige Anzahl an Mods in einem Artefakt unterbringen könnt – auch mehrfach. Dadurch könnt ihr aktuell so mächtig werden, dass ihr einige der stärksten Gegner im Spiel ohne Probleme besiegen bezwingen könnt.

Wie der Bug konkret funktioniert, werden wir euch hier nicht beschreiben, da es sich immerhin um das Ausnutzen von Spielfehlern handelt. Ihr könntet euch aber etwa dieses Video anschauen:

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Was sagen die Entwickler dazu? Während Entwickler meist daran interessiert sind, Bugs schnell zu beheben, ist dies in diesem konkreten Fall anders. Auf X haben die Entwickler von Destiny 2 einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie schreiben, dass sie den Fehler in der nächsten Woche beheben werden.

Bis dahin sollt ihr den Fehler nutzen, um etwas Spaß zu haben. So heißt es ebenfalls in dem Beitrag: „Wir denken, das wird ein bisschen Spaß machen. Los geht’s. Geht raus und macht Atheon fertig. Vernichtet ein paar Bosse. Macht euer Ding.“, sowie „Macht mal was Verrücktes. Schickt uns eure Videos. Habt Spaß. Seid mutig.“

Ihr braucht also kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr diesen Bug ausnutzt. Im Gegenteil – ihr seid offiziell vom Team hinter Destiny 2 dazu angehalten, ihn zu nutzen und Spaß zu haben.

Habt ihr den Bug selbst schon genutzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während das Ende von Destiny 2 bei vielen Spielern für Trauer sorgen dürfte, gibt es auch Spieler, die dem Ende anders entgegensehen. So wie beispielsweise MeinMMO-Autor Christos Tsogos: Nach über 8 Jahren mit Destiny 2 muss ich mich vom Loot-Shooter verabschieden, aber statt zu trauern, feiere ich.