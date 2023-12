Ich kann einfach nicht damit aufhören, die Serie Vampire Diaries in Dauerschleife zu schauen

Vampire Diaries ist zwar schon eine ältere Serie, doch sie lässt MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel einfach nicht los. Immer wieder schaut sie die Vampirgeschichte aufs Neue.

Es gibt diese eine Serie, die einen einfach nicht loslässt, egal wie oft man sie schon gesehen hat.

Für mich ist diese Serie ohne Zweifel Vampire Diaries. Egal, wie viele Male ich die Abenteuer in Mystic Falls durchlebt habe, der Reiz dieser Vampirgeschichte verblasst einfach nicht. Mittlerweile habe ich die Serie bestimmt schon zum 30. Mal angeschaut – mal aktiv, mal nebenbei, etwa beim Zocken – obwohl ich eigentlich aus dem Teeniedrama längst herausgewachsen sein sollte.

Worum geht es in Vampire Diaries?

Ich versuche hier möglichst spoilerfrei zu bleiben – auch, wenn die Serie schon älter ist. Ich möchte es aber niemanden vermiesen, der Vampire Diaries vielleicht zum ersten Mal schauen wird.

Vampire Diaries ist eine US-amerikanische Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe von L. J. Smith basiert, wobei sich die Bücher und die Serie unterscheiden. Die Serie ist aus dem Jahr 2009 und lief bis 2017. Insgesamt gibt es 8 Staffeln. Schauen könnt ihr die Serie aktuell auf Netflix und Amazon Prime Video.

Die Story beginnt in der fiktiven Kleinstadt Mystic Falls, Virginia und dreht sich um die High-School-Schülerin Elena Gilbert (gespielt von Nina Dobrev). Sie und ihr Bruder Jeremy (gespielt von Steven R. McQueen) versuchen nach dem Tod ihrer Eltern wieder zurück in den Alltag zu tauchen.

Elena Gilbert mit ihrem Bruder Jeremy Gilbert.

Ihr Leben ändert sich drastisch, als sie auf die mysteriösen Salvatore-Brüder trifft: den gutaussehenden und charmanten Stefan Salvatore (gespielt von Paul Wesley) und seinen ebenso attraktiven, aber rätselhaften Bruder Damon Salvatore (gespielt von Ian Somerhalder).

Elena und Stefan verlieben sich ineinander, doch die Ankunft von Damon in Mystic Falls bringt eine zusätzliche Dynamik in die Liebesgeschichte.

Die Handlung nimmt Fahrt auf, als klar wird, dass die Brüder Vampire sind und Elena mittendrin steckt. Mit der Zeit offenbaren sich weitere Geheimnisse und Tatsachen. Stefan versucht, der gute Vampir zu sein und moralisch richtig zu handeln. Damon hingegen ist der Typ, der gern nach seinen eigenen Regeln spielt und impulsiv handelt.

Die Serie enthüllt dunkle Geheimnisse über die Vergangenheit der Brüder, ihre Verbindung zur Vampirgeschichte und die Existenz anderer übernatürlicher Wesen.

Neben den Blutsaugern tauchen auch Werwölfe, Hexen und andere Kreaturen auf. Zwischen Liebesdreiecken, Dramen, Verrat, Verlust, Freundschaften, Familiengeheimnissen und Action wird es nicht so schnell langweilig.

Warum Vampire Diaries meine Lieblingsserie ist und ich sie immer wieder rewatche

Ich kann einfach nicht aufhören, Vampire Diaries immer wieder zu rewatchen. Die Serie wird für mich niemals langweilig. Es klingt schon fast absurd, weil ich dadurch auch schon zahlreiche Serien verpasst habe, die ich natürlich noch nachholen könnte. Aktuell freue ich mich noch über Percy Jackson und warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel von Wednesday und Arcane.

Einzigartiger Charme

Doch Vampire Diaries hat einen einzigartigen Reiz für mich, der mich immer wieder anzieht. Der düstere 2000er-Vibe, der in den ersten drei Staffeln so präsent ist, erzeugt eine Atmosphäre, die mich einfach packt. Es ist ein cozy Gefühl, ein Gefühl von zu Hause – am liebsten würde ich in diese Welt schlüpfen – was verrückt klingt!

Coole Charaktere

Vampire Diaries nimmt einen einzigartigen Platz in meinem Herzen ein. Sowohl die Hauptcharaktere als auch die Nebencharaktere sind meiner Meinung nach sorgfältig ausgearbeitet worden, und der Cast setzt die Charaktere auf beeindruckende Weise um. Die Dynamik zwischen den Charakteren, die spürbare Chemie zwischen den Schauspielern – all das macht die Serie für mich zu einem einzigartigen Erlebnis.

Elena Gilbert mit ihrer Freundin Bonnie Bennett.

Auch die Bösewichte stechen hervor, sind gut konzipiert und stellen meine Vorstellung von Gut und Böse infrage. Zudem hat die Serie ihre eigene Mythologie erschaffen und Hintergrund-Storys und Gründe für all diese übernatürlichen Kreaturen geliefert.

Ja, der gesamte Cast von Vampire Diaries ist zusätzlich noch verdammt gutaussehend, aber es ist mehr als nur das.

Die Serie schafft es, starke Emotionen in mir zu wecken. Selbst nach zahlreichen Rewatches entlocken einige Szenen immer noch ein paar Tränchen bei mir und sorgen für Gänsehaut.

Die Charaktere sind vielschichtig und machen eine beeindruckende Entwicklung durch. Jeder in der Serie, ob Mensch, Vampir oder ein anderes übernatürliches Wesen, kämpft wie im richtigen Leben mit Problemen in der Familie, mit Freunden, oder in der Liebe. Fantasie verschmilzt hier wunderbar mit dem echten Leben.

In Vampire Diaries stehen die zwischenmenschlichen Beziehungen der Charaktere im Mittelpunkt, und die Serie vermag es mit geschicktem Storytelling, eine emotionale Bindung zu diesen Beziehungen herzustellen.

Ich finde mich dabei wieder, wie ich mich in die Charaktere einfühle und ihre Emotionen miterlebe und es mir wichtig ist, was mit ihnen passiert. Man fühlt nicht nur mit den Charakteren mit, sondern wird regelrecht in ihre Welt hineingezogen, und das macht die Serie für mich zu etwas ganz Besonderem.

Vampire Diaries hat auch zwei Spin-Offs, darunter The Originals und Legacies. Hier könnt ihr den Trailer von The Originals sehen:

Romantik pur

Und zugegeben stehe ich auf Romantik. In Vampire Diaries gibt es zahlreiche schöne Romanzen, leidenschaftliche Küsse und emotionale Augenblicke, die mich berühren.

Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie die Charaktere sich im Laufe der Serie entwickeln, sich verändern und wachsen. Die Hürden, die sie meistern und die dramatischen sowie spannenden Momente ziehen mich immer wieder in den Bann. Man möchte es einfach nochmal und nochmal sehen.

Viele Plot-Twists

Die Serie performt auch durch die vielen Wendungen und Überraschungen der Handlung, die sie bereithält, wodurch es nicht langweilig wird. Fast jede Folge hat einen fiesen Cliffhanger, dem man nicht widerstehen kann. Was mich jetzt nicht mehr betrifft, aber interessant sein könnte für diejenigen unter euch, die Vampire Diaries zum ersten Mal schauen wollen.

Passende Musikauswahl – Indie-Songs im Rampenlicht

Die Auswahl der Songs in Vampire Diaries ist nicht nur passend, sondern trägt auch zur Emotionalität der einzelnen Szenen bei. Jeder Song scheint perfekt auf die Stimmung abgestimmt zu sein.

Besonders cool finde ich, ist die Einbindung von einigen Indie-Titeln, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Persönlich habe ich durch Vampire Diaries viele meiner Lieblingssongs entdeckt, die bis heute einen festen Platz in meiner Playlist haben. Die Musik ist einfach on fire.

Ein Beispiel könnt ihr hier sehen – A Drop in the Ocean von Ron Rope:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Zu meinen Lieblingssongs aus der Serie zählen zum Beispiel auch noch:

Cut – Plumb

Never Say Never – The Fray

All I Need – Within Temptation

We Don’t Eat – James Vincent McMorrow

Amen Omen – Ben Harper

Gravity – Sara Bareilles

Take on the World – You Me At Six

Bloodstream – Stateless

This Woman’s Work – Greg Laswell

Wings – Birdy

Hunger – Ross Copperman

Scars – Michael Malarkey (Schauspieler aus Vampire Diaries)

Von Peinlichkeit zum Community-Gefühl

Früher wurde man vielleicht belächelt, ein Fan von Vampire Diaries zu sein, besonders als Vampirgeschichten durch Twilight geprägt waren. Und Twilight stieß auf viel Zuspruch, aber auch auf viel Gegenwind – was mir dann zeitweise sogar etwas peinlich war.

Mittlerweile ist das Gegenteil der Fall und ich bin froh dazu zu stehen, auch wenn es hierbei nur um eine Serie geht.

Mehr als nur eine Serie

Vampire Diaries hat mir einfach so viel mehr gegeben. Durch die Serie konnte ich ein paar Freundschaften schließen und wurde Teil zu einer Community bei Facebook, Instagram und auch auf Vinted (ehemals Kleiderkreisel), wo sich Sammler und Fans der Serie tummeln, sich über die Serie austauschen und Kleidungsstücke aus der Serie verkaufen und tauschen. Auch, ich gehöre dazu.

Mein Faible für die Serie geht mittlerweile so weit, dass ich begonnen habe, Kleidungsstücke aus der Serie zu sammeln. Kleidung, die von anderen Fans erkannt wird – beispielsweise die ikonische Kette von Elena Gilbert. Und diese von Elena inspirierte Kette trage ich täglich.

Neulich war ich beim Frisör. Ich trug auch an diesem Tag die Kette von Elena, und so kamen wir ins Gespräch über Vampire Diaries, weil die Frisörin meine Kette erkannte. Es stellte sich heraus, dass auch meine Frisörin ein großer Fan der Serie ist. Wir teilten unsere Begeisterung für die fesselnde Handlung und die coolen Charaktere und tauschten uns über die Serie aus. Und das ist nur eine Geschichte von vielen.

Als Nächstes plane ich auf die German Salvatore Brothers Con nach Oberhausen zu gehen, die mittlerweile schon ein paar Mal stattfand und 2024 erneut stattfinden wird, weil die Community so groß ist.

Dort treffen sich zahlreiche Fans, um den Cast von Vampire Diaries zu sehen – in diesem Fall Ian Somerhalder und Paul Wesley. Ich bin gespannt, was dort für Storys entstehen werden.

Kleines Fazit: Ich liebe Vampire Diaries sehr, weil es für mich persönlich ein wichtiger Teil geworden ist und ich die Serie auch mit einem Nostalgiefaktor, Freundschaften und mit einem guten Gefühl verknüpfe. Immer, wenn es mir mal nicht so gut ging, habe ich mich auf diese Serie gefreut.

Die Serie ist nicht perfekt und manche Dinge nerven mich auch (besonders in den späteren Staffeln), doch es wird vermutlich immer die Serie sein, die ich jedes Jahr mindestens einmal schauen werde.

