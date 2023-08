Die 5 besten Anime-Serien für MMORPG-Fans

MMORPG-Fans sind ziemlich wählerisch. Sie wollen alles, und das ganz genau nach ihrem Geschmack. Für diese Fans haben wir 5 Anime, die genau passend sind.

Die Auswahl an möglichen Anime-Serien ist groß und wenn man sich auf das Medium einlässt, dann gibt es im Grunde für jede Zielgruppe eine perfekte Auswahl. Ja, sogar für MMORPG-Fans, die gerne ein Spiel ganz genau auf sich und ihre Bedürfnisse zugeschnitten haben wollen.

Viele Anime greifen nämlich die beinahe schon klischeehaften Probleme von MMORPGs auf oder spielen mit der Power-Fantasy, die solche MMORPGs bieten.

Wir haben daher hier die 5 besten Anime für euch, wenn ihr auf MMORPGs steht.

Grimgar, Ashes and Illusions

Alternative Namen: Grimgal of Ashes and Fantasies, Hai to Gensou no Grimgal

Genre: Action, Abenteuer, Fantasy, Drama

Episoden: 12

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Plötzlich in einem fremden Land, muss eine Truppe aus Neulingen versuchen, sich in der Wildnis zu behaupten und einen Platz in der Welt zu erkämpfen. Doch die Heldentruppe ist gar nicht so heldenhaft – bereits Kämpfe gegen einzelne Goblins können den Tod bedeuten und ohne Koordination und Vertrauen auf die Gefährten wartet das Ende bereits hinter der nächsten Wand.

Doch auch wenn vieles hier an ein Spiel erinnert, ist es das nicht. Der Tod ist permanent und jede Entscheidung, einen Feind anzugreifen, kann ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen.

Was man von Grimgar, Ashes and Illusions erwarten sollte: Die meisten MMO-Anime spielen mit der Macht-Fantasie, dass der Held unbesiegbar oder einfach übermächtig ist. Nicht so bei Grimgar. Die zusammengewürfelte Truppe muss sich die Kräfte erst erarbeiten und kämpft gegen Feinde, die ihnen direkt die Lebenslichter auspusten können – und das permanent. Jeder Kampf will geplant sein und so manch eine Entscheidung wird später bereut.

Das verschafft Grimgar eine ungewohnte Ernsthaftigkeit und gleichzeitig eine erfrischende Spannung, bei der man immer wieder die „Plot Armor“ anzweifelt und hofft, dass die Charaktere in die nächste Folge kommen.

Gepaart mit sympathischen und interessanten Charakteren ist Grimgar eine gute Serie für zwischendurch, die einfach sehr viel richtig macht.

Sword Art Online

Alternative Namen: SAO

Genre: Action, Adventure, Fantasy

Episoden: 25 (viele weitere Staffeln vorhanden)

Stream verfügbar auf: Amazon Prime Video (weitere Staffeln auf Netflix, Crunchyroll, etc.)

Endlich wird das neue „Full Dive“-MMORPG „Sword Art Online“ veröffentlicht. Als ehemaliger Beta-Tester stürzt sich Kazuto „Kiriko“ Kazugaya sofort in die Spielwelt. Doch schon am ersten Abend gibt es einen vermeintlichen Fehler: Das Ausloggen ist nicht mehr möglich und der Entwickler des Spiels erscheint mit einer schaurigen Nachricht – alle Spieler sind in dieser Welt gefangen und wer im Spiel stirbt, der wird auch in der Realität durch die Hardware getötet. Es gibt nur einen Weg zur Flucht: Das MMORPG zu meistern und den letzten Boss zu besiegen.

Als ehemaliger Beta-Tester wählt Kirito den Weg des Einzelgängers, merkt aber bald, dass er vielleicht doch die Hilfe anderer braucht, die ihm dann viel zu schnell ans Herz wachsen.

Was man von Sword Art Online erwarten sollte: Die meisten von euch dürften bereits von Sword Art Online gehört haben, ist es doch einer der bekanntesten Anime der letzten Jahre.

Die Geschichte rund um Kiriko und Asuna, die in einem todbringenden MMORPG gefangen sind, spielt mit der üblichen Power-Fantasy des Genres und hat zugleich liebenswerte Charaktere und eindrucksvolle Kämpfe, bei denen man einfach mitfiebern muss.

Die späteren Staffeln schwanken in Thematik und Qualität stark, kann man aber gut als „losgelöst“ bezeichnen. Zumindest die erste Staffel sollte jeder Anime-Fan kennen – und MMO-Fans sowieso.

