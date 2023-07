„Ich hätte auf sie hören sollen“ – Popstar warnte Jennifer Lawrence davor, in einem SciFi-Film mitzuspielen

Jennifer Lawrence spielte die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film Passengers. In einem Interview berichtet sie darüber, warum sie ihr Mitwirken in dem Film bereut – dabei wurde sie vorher von der Sängerin Adele gewarnt.

Passengers ist ein Science-Fiction-Film mit romantischen Elementen des norwegischen Regisseurs Morten Tyldum. Er kam im Dezember 2016 in die amerikanischen Kinos, im Januar 2017 dann in Deutschland.

Die Hauptrollen wurden durch Jennifer Lawrence und Chris Pratt besetzt, der aktuell in Guardians of the Galaxy 3 zu sehen ist. Davor verlieh Pratt Mario seine Stimme in „Der Super Mario Bros. Film.“

In einem Interview mit der New York Times berichtet Jennifer Lawrence von ihrer Rolle in Passengers. Auf die Frage, welcher Film sie ihre Entscheidungen überdenken lässt, habe sie den Sci-Fi-Streifen benannt. Die erfolgreiche Sängerin Adele habe sie vorher sogar gewarnt.

„Ich denke, jeder hatte genug von mir.“

Wovor warnte Adele sie? „Sie meinte, ‘Ich habe das Gefühl, Weltraumfilme sind die neuen Vampirfilme.’ Ich hätte auf sie hören sollen.“, so Lawrence (via Variety). Sie habe Passengers oft als Rückschlag ihrer Karriere gesehen.

Die romantische Beziehung zwischen den Hauptcharakteren und vor allem das Verhalten des männlichen Protagonisten halten viele für problematisch. Denn: James „Jim“ Preston (Pratt) weckt Aurora Lane (Lawrence) frühzeitig aus ihrem Kälteschlaf und setzt sie dadurch einer enormen Gefahr aus (via 3DJuegos).

Auf Rotten Tomatoes verzeichnet Passengers eine Gesamtwertung von nur 30 %. In ihrer Bewertung, die als „Top Critic“ gekennzeichnet ist, schreibt die Nutzerin Anne Cohen: „Passengers nimmt eine potenziell interessante Debatte über Consent (Zustimmung) und überdeckt sie mit kitschiger Romantik und problematischem Sex“ (via Rotten Tomatoes).

Insbesondere Consent und toxische Beziehungsmuster sind Themen, die häufig in den von Adele erwähnten „Vampirfilmen“ diskutiert werden. Auf Moviepilot erfahrt ihr mehr über Romantik-Verfilmungen, die unter einem Fluch leiden.

Aber Jennifer Lawrence war auch unzufrieden mit ihrer Arbeit. „Ich habe nicht die Qualität abgeliefert, die ich hätte liefern sollen“, sagt sie in einem Interview (via Variety). „Ich denke, jeder hatte genug von mir. Ich hatte genug von mir. Es war einfach an dem Punkt angelangt, an dem ich nichts richtig machen konnte“, so Lawrence.

Dass sie 2018 für ihre Rolle in „Mother!“ für die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin nominiert wurde, machte das Ganze sicherlich nicht besser für ihr Empfinden.

Was zog sie für Konsequenzen? Jennifer Lawrence habe das Gefühl beschlichen, dass die Fans allein durch ihre Existenz enttäuscht waren. Die Schauspielerin legte eine Pause ein. Ende 2021 kehrte sie in ihrer Rolle als Kate Dibiasky in der schwarzhumorigen Komödie „Don’t Look Up“ zurück.

