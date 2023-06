Auf Netflix könnte bald eine beliebte Abo-Option verschwinden: Einige Leute trifft es dabei besonders hart

Eine Netflix-Änderung wurde vor kurzem in Kanada umgesetzt. Auch in Deutschland könnte bald ein Abo-Modell wegfallen, was einige Zuschauer hart treffen würde.

Netflix testet immer wieder neue Änderungen seiner Abomodelle. So wurde etwa in Kanada vor kurzem das Basis-Abo ganz gestrichen.

Das könnte auch den deutschen Netflix-Nutzern winken. Vor allem Leute, die die Plattform alleine nutzen, hätten einen großen Nachteil durch die Änderung.

Droht bald auch in Deutschland der Wegfall des Basis-Abos?

Um welches Abo geht es? Die Änderung in Kanada betrifft das Basis-Abo für 9,99 kanadische Dollar. Die User können dabei über ein einzelnes Gerät gleichzeitig streamen. Wer also alleine Netflix nutzt, kommt mit dem Abo gut zurecht.

Will man über 2 Geräte gleichzeitig Netflix schauen, etwa wenn man sich den Account mit einer weiteren Person teilt, so muss man bereits auf das Standard-Abo hochstufen.

Bei der Community kommt die Änderung in Kanada überhaupt nicht gut an, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt.

Welche Abos haben wir in Deutschland zur Verfügung? Schließt ihr ein Abo bei Netflix ab, stehen euch aktuell vier verschiedene Modelle mit unterschiedlichen monatlichen Kosten zur Auswahl (via help.netflic.com, Stand: 28. Juni 2023) :

Standard-Abo mit Werbung : Auf 2 Geräten gleichzeitig schauen für 4,99 €

: Auf 2 Geräten gleichzeitig schauen für 4,99 € Basis : Auf 1 Gerät gleichzeitig werbefrei schauen für 7,99 €

: Auf 1 Gerät gleichzeitig werbefrei schauen für 7,99 € Standard : Auf 2 Geräten gleichzeitig werbefrei schauen für 12,99 € (Zusatzmitgliedsplätze können für je 4,99 € hinzugefügt werden)

: Auf 2 Geräten gleichzeitig werbefrei schauen für 12,99 € (Zusatzmitgliedsplätze können für je 4,99 € hinzugefügt werden) Premium: Auf 4 Geräten gleichzeitig werbefrei schauen für 17,99 € (Zusatzmitgliedsplätze können für je 4,99 € hinzugefügt werden)

Im Mai diesen Jahren gab es bereits eine Preiserhöhung für zusätzliche Haushalte eines Accounts. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen von der Gamepro. Nun könnte es erneut zu einer indirekten Preiserhöhung kommen.

Wird bald auch bei uns das Basis-Abo wegfallen? Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen seitens Netflix, ob das Modell auch in Deutschland gestrichen wird.

Jedoch gibt es erste Anzeichen, dass die Änderung auch auf uns zukommen könnte. Schließt ihr ein Netflix-Abo ab, so wird euch das Basis-Abo erst nach einem weiteren Klick gezeigt; es ist quasi etwas versteckt.

Das legt die Vermutung nahe, dass die Plattform das Modell nicht so sehr bewerben möchte, wie die anderen drei Optionen und es weniger Leute auswählen sollen. Es wäre daher denkbar, dass Netflix das Basis-Abo irgendwann ganz aus dem Programm nimmt.

Außerdem hieß das Standard-Abo mit Werbung vor kurzem noch „Basis-Abo mit Werbung“ (via Filmstarts). Man passte also den Namen auf das teurere Modell an. Auch das deutet auf einen Wegfall des Basis-Modells hin.

Was würde der Wegfall des Basis-Abos bedeuten? Netflix-Zuschauer, die nur über ein Gerät gleichzeitig schauen, müssten sich zukünftig entscheiden, ob sie entweder das günstigere Modell (Standard-Abo mit Werbung) wählen, dafür aber Werbepausen in Kauf nehmen oder monatlich 5 € mehr zahlen (Standard-Abo).

