„Ich hätte sofort mit ihm Schluss gemacht“ – Kristen Stewart über Bellas und Edwards Beziehung in Twilight

Die Liebesgeschichte zwischen Bella Swan und Edward Cullen zählt zu den berühmtesten Beziehungen in der Popkultur, doch Kristen Stewart ist offenbar kein Fan von Edward.

Seit über einem Jahrzehnt fasziniert die Liebesgeschichte zwischen Bella und Edward in der Twilight-Saga die Fans weltweit. Dabei haben sich aber auch zwei Fan-Lager gebildet: Team Edward (gespielt von Robert Pattinson) und Team Jacob (gespielt von Taylor Lautner).

Die Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren und ihre Rivalität um Bellas Zuneigung haben intensive Diskussionen unter den Fans ausgelöst. Jedes Team hat seine eigenen Argumente und Gründe, warum sie glauben, dass ihr Favorit der richtige Partner für Bella ist.

Doch nach all den Jahren hat Hauptdarstellerin Kristen Stewart eine neue Perspektive auf die Beziehung zu Edward offenbart. Denn Kristen Stewart, die die Rolle der tollpatschigen Bella Swan spielte, ist gar kein großer Fan von Edward, wie sie nun in einem Podcast verraten hat.

Kristen Stewart kritisiert Edwards Verhalten in der Twilight-Saga

Was genau hat sie gesagt? Während eines Interviews mit dem Not Skinny but Not Fat -Podcast (via Entertainment Weekly) äußerte sich Kristen Stewart kritisch zu Edwards Verhalten innerhalb der Beziehung. Sie betonte, dass sie persönlich nicht so geduldig mit seinem kontrollierenden Verhalten umgegangen wäre.

Sie merkt an, dass Edward oft versucht hat, Bellas Entscheidungen zu kontrollieren – insbesondere wenn es um lebensverändernde Situationen geht. Kristen Stewart stellt klar, dass sie in einer solchen Situation sofort die Beziehung beendet hätte, da sie auf ihre eigene Freiheit besteht.

Dazu sagt sie:

Er [Edward] versuchte zu kontrollieren, egal ob sie [Bella] eine Entscheidung für sich selbst traf oder nicht. Ich hätte sofort mit ihm Schluss gemacht. Ich meine, wenn ich gesagt hätte: ‘Hey, das will ich ausprobieren’ und er geantwortet hätte ‘Nein, das ist nur für mich’, hätte ich gesagt: ‘Nun, das ist auch nur für mich: Mein ganzes Leben. Ohne dich.’ […] Es ist wichtig, dass man einem Mädchen erlaubt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Kristen Stewart CBR

Stewart stellt damit klar, dass Bella das Recht gehabt hätte, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn es um so lebensverändernde Dinge wie die Verwandlung in einen Vampir geht. Er wollte es eigentlich die ganze Zeit nicht, sie jedoch schon. Kristen Stewart kritisiert Edwards übermäßigen Schutzinstinkt und seine Tendenz, Bellas Leben zu kontrollieren.

Das sagt sie noch: Kristen Stewart verteidigt dabei gleichzeitig Bella gegenüber der Behauptung, sie sei zu abhängig von Edward gewesen und ihr ganzes Leben würde sich um ihn drehen. Sie argumentiert, dass Bellas Handlungen nicht immer als Zeichen von Schwäche interpretiert werden sollte, sondern als Ausdruck ihrer eigenen Wünsche und Entscheidungen.

Während Kristen Stewart möglicherweise mit ihrem Standpunkt nicht von allen Fans unterstützt wird, finden doch einige Zustimmung für ihre Ansichten: Die Art und Weise, wie Edward sich in der Serie verhält, hat kontroversen Diskussionen geführt, und für einige erscheint ihre Beziehung als toxisch.

Auch wenn die Twilight-Saga vorbei ist, bleibt das Interesse an der Geschichte und den Charakteren bestehen. Die geplante Neuauflage der Serie bietet die Möglichkeit, die Originalfilme zu überdenken und anzupassen.

