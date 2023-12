Welche Rolle spielt die Streamerin im Film? In „The Family Plan“ spielt Valkyrae quasi sich selbst. Im Verlauf ihrer Flucht landet die Familie rund um Ex-Killer Dan auf einem E-Sport-Event. Konkret wird dort Valorant gespielt. Valkyrae begegnet dem Sohn der Familie, der selbst begeisterter Gamer ist. Ob sie mit ihm in einen digitalen Wettstreit tritt, oder der Familie bei ihrem Kampf gegen die finsteren Killer hilft, können wir spätestens ab 15. Dezember 2023 auf Apple TV+ feststellen.

Um welchen Film geht es? „The Family Plan“ ist ein neuer Film von Apples eigenem Streamingdienst Apple TV+. Dabei handelt es sich um eine Action-Komödie ab 12 Jahren. In der Hauptrolle ist Mark Wahlberg zu sehen, der zuletzt beispielsweise in der Videospielverfilmung „Uncharted“ als Viktor „Sully“ Sullivan auftrat.

Am 15. Dezember 2023 veröffentlicht Apple TV+ den neuesten Film aus der hauseigenen Produktion. In „The Family Plan“ spielt Mark Wahlberg einen Elitekiller im Ruhestand. Doch auch Valkyrae, eine der größten Gaming-YouTuberinnen der Welt, spielt eine Nebenrolle.

