„Twitch ist etwas für Verlierer“ – So denkt Asmongold über die aktuelle Streaming-Kultur 

Mitte des Jahres hat Asmongold die Streaming-Plattform Kick noch verteidigt. In Diskussionen mit seiner Community sprach er über „reservierte Streams“ für Glücksspiel-Streamer und betonte, dass Wettbewerb für Twitch gesund sei: Ausgerechnet der Streamer, der immer über Twitch meckert, will kein böses Wort über Kick verlieren: „Ziemlich clever“

Was sagt Asmongold zu dem Wechsel von TFUE? Asmongold zeigte sich in seinem Stream wenig beeindruckt vom Wechsel von TFUE zu Kick. Er kommentierte: „Wenn ich TFUE sehen möchte, gehe ich einfach rüber und schaue ihn mir bei Kick an. Ist das wirklich eine große Sache für mich? Nein, nicht wirklich.” Er kritisierte die Verbundenheit der Twitch-Community und betonte, dass viele nicht bereit seien, die Plattform zu verlassen.

Wie kam es zu Asmongolds Äußerungen? Am 19. November 2023 äußerte sich der Streamer in einem Twitch-Stream kritisch gegenüber der Plattform Twitch. Der Auslöser war die Ankündigung von TFUE, trotz einer Streaming-Pause demnächst auf Kick zu streamen. Diese Plattform ist besonders umstritten aufgrund früherer Glücksspiel-Streams und kontroverser Praktiken.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Asmongold, einer der bekanntesten Streamer, hat in einem seiner letzten Streams heftige Kritik an der Plattform Twitch geäußert und behauptet, sie sei etwas für „Verlierer“. Der Auslöser für diese Äußerungen waren TFUEs Ankündigung, auf der umstrittenen Plattform Kick zu streamen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to