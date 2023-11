Twitch-Streamer erklärt, warum reiche Influencer jetzt noch ganz, ganz dringend zu Unge nach Madeira ziehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Gerade von Einheimischen gab es viel Kritik am NHR-System. Denn während die Zugezogenen ihre Steuervorteile genießen, verdienen die Arbeiter in Portugal immer weniger. Das wurde vor allem durch die gleichzeitig enorm ansteigenden Mieten zu einem großen Problem.

Relevant ist es dabei vor allem, keinen deutschen Wohnsitz mehr zu haben. Das heißt, man darf kein Haus und keine Wohnung mehr in Deutschland besitzen, die man regelmäßig nutzt. Dazu können sogar Zimmer im Elternhaus zählen. Außerdem darf man sich nicht länger als 6 Monate am Stück in Deutschland aufhalten.

Zum Vergleich: der Höchststeuersatz in Deutschland beträgt momentan 45 %. Besonders für Selbstständige, wie es die meisten großen Creator sind, lohnt sich das Auswandern also finanziell. Aber auch bürokratisch ist die Pauschal-Regelung wesentlich einfacher, als beispielsweise das deutsche Steuer-System.

Wie profitieren Influencer steuerlich? In Portugal gibt es den sogenannten „NHR-Status“. NHR steht für „Non-Habitual Resident“, also Leute, die aus dem Ausland nach Portugal ziehen. Seit 2009 wollte die portugiesische Regierung damit besonders qualifizierte Fachkräfte – wie Ingenieure, Mediziner, aber auch Künstler und Schriftsteller – ins Land ziehen und somit die Wirtschaft ankurbeln.

Warum zieht es Influencer nach Madeira? Angenehme Temperaturen, eine wunderschöne Landschaft, geringe Kriminalität – all das macht die Insel Madeira zu einem attraktiven Wohnort. Dazu kommt die geringe Zeitverschiebung von nur einer Stunde, was die Arbeit für deutsche Live-Streamer erleichtert.

Immer häufiger ziehen YouTuber, Twitch-Streamer und Co. ins Ausland. Besonders beliebt ist bei deutschen Influencern die portugiesische Insel Madeira. Ein nicht unerheblicher Grund dafür dürften die Steuererleichterungen sein, erklärt auch Streamer „ Staiy“ in einem aktuellen Video. Doch damit könnte bald Schluss sein.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to