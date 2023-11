Streamer Carsten aka ELoTRiX (31) ist nach einer mehrere Monate andauernden Pause wieder auf Twitch aktiv. Nun hat er sich zu den Hintergründen seiner Pause geäußert und spricht über Auswanderungspläne, wie sie auch schon der befreundete Streamer Marcel aka MontanaBlack (35) hatte.

Wer ist ELoTRiX? ELoTRiX gilt als erster großer Shooter-Youtuber Deutschlands. Er startete seine Karriere bereits 2011 mit entsprechenden Gameplay-Videos. Nun ist er fast ausschließlich auf Twitch aktiv und gehört zu den deutschen Content Creatoren mit den meisten Views.

Was ist in letzter Zeit rund um den Streamer geschehen? Zuletzt legte ELoTRiX eine ca. 2 Monate lange Pause ein. Er war auch sonst kaum in der Öffentlichkeit anzutreffen. Sein guter Freund MontanaBlack war die einzige Person, die ELoTRiX in dieser Zeit unterstützen konnte.

Am 12. September kehrte ELoTRiX schließlich auf Twitch zurück und sprach in seinem ersten Stream nicht über die Gründe seiner Abwesenheit.

Warum pausierte ELoTRiX seine Streams und warum möchte er angeblich auswandern? Mittlerweile sind mehr Hintergründe zur Pause bekannt: ELoTRiX und seine Freundin haben sich getrennt. Dies gab der Streamer in einem seiner aktuellen Streams bekannt: […] weil es viele von euch interessiert Chat, auch jetzt hier wo ich wieder inaktiv war – war halt wegen Trennung-mennung […]

Im weiteren Verlauf erzählt ELoTRiX, dass ihn alles in seiner Wohnung an eben diese Ex-Freundin und die Zeit danach erinnere. Zudem habe seine aktuelle Wohnung nicht weiter definierte Lecks, deren Ursache er nicht herausfinden würde.

Keine Einigung mit den Nachbarn und die Wegzugssteuer

Auch gäbe es regelmäßig Ärger mit den neuen Nachbarn. Nachdem er lange neben einem recht verständnisvollen Pärchen gewohnt habe, seien andere aktuelle Mieter nicht ganz so entspannt. ELoTRiX: Möcht ja hier den Leuten nicht auf n’ Sack gehen, aber man kann halt nicht einschätzen, was hören die Nachbarn und was nicht.

Nach mehreren Vorwarnungen sei es jetzt schon an dem Punkt, dass die Nachbarn bei zu lautem Lachen sich aufregen oder schon direkt die Polizei rufen würden. Eine Zusammenarbeit sei leider nicht möglich.

Aufgrund eben dieser Faktoren denkt er aktuell aktiv über ein Auswandern nach.

Zu einem anderen Zeitpunkt in einem seiner Streams spricht er noch über die sogenannte Wegzugssteuer. Diese sei ELoTRiX zufolge laut einem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs als rechtswidrig eingestuft worden.

In Kürze: Die Wegzugssteuer Die Wegzugssteuer betrifft natürliche Personen, die Anteile an einer Kapitalgesellschaft halten und dauerhaft ins Ausland ziehen möchten. Die Steuer greift nicht, wenn der Auslandsaufenthalt nur vorrübergehend und bis zu maximal fünf Jahre andauert. [Anmerkung der Redaktion: Dies ist nicht als rechtliche Beratung anzusehen]

ELoTRiX selbst sagt, er sei nicht von der Steuer betroffen, da er nie eine GmbH gegründet habe. Somit würde er keine Anteile an einer Kapitalgesellschaft halten und nicht betroffen sein.