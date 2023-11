20-jähriger Twitch-Streamer will nach Madeira auswandern – Fürchtet schon nach einem Tag das Alleinsein

Der deutsche Twitch-Streamer LetsHugo befindet sich derzeit für eine Woche auf der Insel Madeira. Doch schon am ersten Tag seines Aufenthalts äußerte der 20-Jährige, dass ihn die Einsamkeit zunehmend belastet. Hugo hatte sogar kurzzeitig in Erwägung gezogen, dauerhaft auf die Insel auszuwandern. Doch nur wenige Tage später zweifelte er öffentlich an dieser Entscheidung, da ihn die andauernde Isolation stark beeinträchtige.

Wer ist LetsHugo? LetsHugo, auch bekannt als Hugo im bürgerlichen Leben, ist ein 20-jähriger Streamer aus Luxemburg. Seine Streaming-Karriere begann im Jahr 2016 auf Twitch, wo er zunächst mit dem populären Spiel Minecraft auf sich aufmerksam machte. Im Juli 2019 entschied sich Hugo, sein Hobby in seinen Beruf umzuwandeln und aktiv auf Twitch zu streamen.

Der große Durchbruch gelang ihm im März 2023, als er als Teilnehmer an der “No Food Challenge” seines Twitch-Kollegen Maximilian “Trymacs” Stemmler teilnahm.

Hier könnt ihr mehr über den Streamer erfahren:

Warum ist Hugo auf Madeira? Bereits im Sommer dieses Jahres verbrachte LetsHugo einen Urlaub auf Madeira, bei dem er mit einer Vielzahl anderer Streamer, darunter Reved, Papaplatte, Mahluna und Mexify, zahlreiche Unternehmungen unternahm. Gemeinsame Tagestrips prägten die Zeit und Hugo zeigte sich begeistert von der Insel.

Nun kehrte er für eine Woche zurück, mit dem ernsten Gedanken, seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft dorthin zu verlagern. Am ersten Tag gewährte er seinen Zuschauern eine Roomtour seiner vorübergehenden Unterkunft. Er sprach enthusiastisch über die bevorstehende Woche, während er gleichzeitig seine Sorgen bezüglich der Einsamkeit teilte.

Wie geht es ihm mit der Situation? In einem jüngsten Stream äußerte sich Hugo erneut zu seiner aktuellen Situation. Offen gestand er, dass er sich erneut Gedanken über das Auswandern gemacht habe. Dabei betonte er: „Ich bin halt einfach allein. Egal wo ich bin, ich werde allein sein.”

Dabei verdeutlichte er, dass es seiner Ansicht nach weniger an Madeira liege, sondern vielmehr an dem Umstand, von zu Hause wegzugehen. Unabhängig vom Zielort seiner möglichen Auswanderung stünde er vor der Herausforderung, allein in einer Wohnung zu sein.

Welche Sorgen hat er zusätzlich? Neben der emotionalen Herausforderung äußerte Hugo auch Bedenken hinsichtlich der Wohnsituation. Die aktuelle Unterkunft, die er für eine Woche bewohnt, sei ein Luxus, den er nicht beibehalten könnte, wenn er auswandern würde. Er machte deutlich, dass eine schlichtere Wohnung in diesem Fall unumgänglich wäre.

Diese Überlegungen werfen weiterhin die Frage auf, ob die Idylle Madeiras den hohen Erwartungen Hugos standhalten kann und ob er die emotionale Belastung überwinden kann.

