Twitch bannt eine der größten deutschen Streamerinnen, Kollegen sagen: „Guter Anfang“

Streamerinnen wie Amouranth oder eben Vansessy bewegen sich ständig an der Grenze des Erlaubten auf Twitch – offenbar landete die Streamerin bei diesem Balanceakt nun auf der falschen Seite. Welche Szene konkret der Grund gewesen ist, wissen wir an dieser Stelle nicht.

Der Nutzer Bilal_2k, der oft die deutsche Twitch-Szene kommentiert, hat den Bann geteilt (via X ). In der Diskussion darunter hat ein weiterer Nutzer ein Bild gepostet, in dem eindeutig steht, dass Vansessy für 3 Tage wegen „anzüglichem Verhalten“ gebannt wurde.

Das ist jetzt passiert: Der Twitch-Kanal von Vansessy ist aktuell gesperrt, laut Meldung dort wegen eines „Verstoßes gegen die Community-Richtlinien.“ Twitch selbst gibt selten bis nie einen konkreten Grund an, auf X, ehemals Twitter, ist man sich aber schon sicher, was passiert ist.

