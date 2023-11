„Diese Liste ist ein Disrespect jeder Frau gegenüber“ – Streamer kritisiert die aktuellen Twitch-Charts

Die jüngste Rangliste der „Streamerinnen der Woche“ sorgt in der Twitch-Community für Empörung, besonders wegen der Platzierung von Streamerinnen, die Inhalte in der Kategorie „Pools, Hot Tubs and Beaches“ produzieren. Wie die Meinungen dazu ausfallen, zeigt euch MeinMMO.

Um was für eine Liste handelt es sich? Auf dem Twitter-Account „StreamAwards“ sorgen wöchentliche Rankings für Aufsehen. Doch das jüngste Ranking, „Streamerinnen der Woche“, vom 13. November 2023 stößt in der Twitch-Community auf erhebliche Kontroversen.

Die Top 5 Liste deutschsprachiger Streamerinnen setzt sich aus Mellooow_, HoneyPuu, xFibii, Vansessy und Mahluna zusammen. Jedoch sind viele nicht zufrieden damit, insbesondere in Bezug auf Mellooow_ und Vansessy.

Twitch als Werbe-Plattform für nicht-jugendfreie Bezahlinhalte

Warum regt sich die Community auf? Die Empörung entsteht, da bei beiden Streamerinnen „Pools, Hot Tubs and Beaches“ in den Top 3 ihrer Stream-Kategorien aufgeführt sind (via Twitchtracker für Mellooow_ und Vansessy).

Diese Kategorie zeigt überwiegend Frauen in Bikinis oder knapper Bekleidung in Pools oder Hot Tubs.

Streamerinnen wird vorgeworfen eine Geschäftstaktik zu nutzen, die auch von internationalen Streamerinnen wie Amouranth angewendet wird.

Hierbei werden auf Plattformen wie Twitter, Instagram oder Twitch leicht anzügliche, aber kostenlose Inhalte gezeigt, während explizitere Inhalte auf kostenpflichtige Plattformen wie OnlyFans verlagert werden. Twitch dient dabei nur als Werbeplattform.

Als “Code” für diese Taktik dient eine Formulierung wie “S! for Socials”: Dahinter verbigt sich die Aufforderung, doch mal bei Onlyfans vorbeizuschauen.

Wie fallen die Kommentare aus? Die Twitch-Community reagiert empört auf diese Liste, zahlreiche negative Kommentare unterstreichen die Unzufriedenheit.

Selbst der prominente deutsche Twitch-Streamer MckyTV, der bereits zuvor seine Bedenken bezüglich solcher Streams zum Ausdruck gebracht hatte, äußert sich deutlich dazu. In einem Kommentar unter dem Twitter-Beitrag schreibt er:

Diese Liste ist ein Disrespect jeder Frau gegenüber, die sich Tag für Tag über Stunden hinsetzt und sich Content überlegt. Wir können gegen Twitch nichts machen, aber dass diese Streams wenigstens aus der Liste verschwinden, wäre ein Anfang. Mcky via X (ehemals Twitter)

Die einstimmige Meinung in der Community ist, dass solche Inhalte nicht in den Rankings auftauchen sollten:

„AZPECT-CUSTOMZ“ schreibt: „Stream Awards für was? In Leggings den Arsch in die Kamera halten? Da gibt es Streamerinnen, die sich über Content den Kopf zerbrechen und versuchen, die Unterhaltung ihrer Community zu fördern, während andere einfach ihren Hintern in die Cam halten. Allein DEREN Chat ist schon abartig. Wie kann man sowas gutheißen … richtiger L Take.“

„PolnischerPriester“ schreibt: „Armutszeugnis für Twitch Deutschland“

„Terranwolf“ schreibt: „Also diese Liste ist an Respektlosigkeit nicht zu übertreffen. Warum sind Mellow und Vansessy in dieser Liste? Die Streams verstoßen gegen die Community Richtlinien und das in jedem Stream, da das Gesäß im Vordergrund des Streams steht. Lest die Richtlinien. Raus mit den beiden.“

„Ninjang“ schreibt: „Bei aller Liebe, aber Streamer, die die ToS verletzen, sollten hier echt nicht gefeatured werden!“

„PleX“ schreibt: „Und wer schaut den Kram? Genau pubertierende und heranwachsende. Gehört generell verboten, da immer Minderjährige daran beteiligt sind. […] Tut endlich was, Twitch“

„ZeViBear“ schreibt: „Es gibt viele Streamerinnen, die es so viel mehr verdient haben, auf der Liste zu stehen, welche anständigen und aufwändigen Content produzieren. Wenn eine Frau mit ihrem Körper Geld verdienen will, go for it. Aber nicht Twitch. Finde es schade, dass ihr das supportet.“

„Mirii“ schreibt: „Verstehe nicht, wieso dort Frauen darauf sind, die KEINEN CONTENT machen…. ich meine, Arsch zeigen ist für mich kein Content & Twitch ist dafür die falsche Plattform!“



Die hitzigen Reaktionen in der Community führen zu Forderungen nach einer Überarbeitung der Kriterien für diese Rankings. Viele fordern, dass Streamerinnen, die sich auf sexuell anzügliche Inhalte spezialisiert haben, aus diesen Listen entfernt werden sollten. Ziel ist es, die Anerkennung für andere Content Creator zu stärken und mehr Diversität in den offiziellen Rankings zu gewährleisten.

