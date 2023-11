Streamer zeigt aus Versehen, wie viel Geld er mit Fortnite auf Twitch verdient: Irrer Stundenlohn

Der Streamer Tyler „Ninja“ Blevins (32) war 2017 und 2018 eine große Nummer auf Twitch dank des Online-Shooters Fortnite: Battle Royale. In den letzten Jahren ist es ruhiger um ihn geworden, jetzt aber startete der US-Amerikaner erneut auf Twitch durch, denn Fortnite hat dank eines Nostalgie-Patches vom 3. November wieder Aufwind. Der Streamer zeigte versehentlich, wie viel Geld er mit Fortnite in etwa einem Monat verdient hat. Dabei hat er allein am 3. November etwa 80.000 US-Dollar eingenommen.

Was ist das Besondere an Ninja?

Ninja hatte eine Zeitlang den größten Hype, den je ein Gamer im Internet hatte. Er entdeckte 2017 früh den Shooter Fortnite: Battle Royale und setzte voll auf ihn, als noch kaum wer das Spiel kannte.

Innerhalb von kürzester Zeit wurde Ninja von einem Shooter-Spieler in Halo, den kaum wer kannte, zum bekanntesten Gamer der Welt. Noch heute hat er mit 18,8 Millionen Followern den Kanal mit den meisten Abonnenten auf Twitch.

Während des Fortnite-Hypes hat Ninja Millionen an US-Dollar verdient, doch in den letzten Jahren wurde es ruhiger um ihn. Er gab die Partnerschaft mit Twitch auf, versuchte sich an Multi-Streaming und kümmerte sich vor allem um „seine Marke“: Er machte einen Podcast, verfiel der Spielsucht in CS:GO oder textete seine Fans auf Twitter mit seiner Meinung zu Football-Spielern zu.

Fortnite ist zurück und damit auch Ninja

Deshalb ist er gerade wieder angesagt: Durch eine Änderung von Twitch, die Multi-Streaming erlaubt, ist Ninja mittlerweile Partner auf Twitch – und weil Fortnite durch den Nostalgie-Patch „Fortnite OG“ einen Aufschwung erlebte, war auch Ninja im November 2023 wieder deutlich häufiger auf Twitch zu sehen, als vorher:

In den letzten 30 Tagen hatte Ninja im Schnitt 25.750 Zuschauer – ein Plus von 290 %

In der Spitze, am 3. November, hatte er sogar 124.000 Zuschauer. Das war der Tag, als der Patch kam.

In diesen 30 Tagen hat er 111 Stunden Fortnite gespielt – daneben noch 10 Stunden “Just Chatting” gezeigt.

Die Zahlen sind zwar ein gutes Stück von seinen absoluten Hype-Zeiten im Jahr 2018 entfernt, aber doch deutlich höher, als in den letzten Jahren.

Vor allem am 3. November kam viel Geld rein.

Ganz altmodisch über Werbe-Unterbrechungen sein Geld verdient

Wie viel hat er verdient? Der Streamer zeigte am 15. November versehentlich sein Twitch-Dashboard mit den aktuellen Einnahmen, die er direkt von Twitch über Subs, Bits und Werbung bekommt.

Dort konnte man sehen, dass er vom 17. Oktober bis zum 15. November genau 142.177,30 $ auf Twitch verdient hat.

Das meiste Geld kam dabei über Werbung rein und das Gros hierbei an genau dem Tag, dem 3. November, wo er auch einen Ausschlag bei den Zuschauerzahlen verzeichnete:

Bei einer Streamzeit von 102:47 Stunden zeigte Ninja 4:23 Stunden Werbung.

Das sind etwa 2 Minuten und 34 Sekunden pro voller Stunde.

Die „Subs“, die normalerweise als eine Haupteinnahme-Quelle von Streamer dienen, machte nur etwa ein Drittel seiner Einnahmen aus.

Der 3. November war der Tag, an dem Fortnite seinen Nostalgie-Tag hatte. Hier sendete Ninja 35 Stunden am Stück mit 36.667 Zuschauern im Schnitt und 124.222 Zuschauern in der Spitze.

Das ist der Stundenlohn:

Über die 102 Stunden hat Ninja etwa einen Stundenlohn von 1.383 US-Dollar erreicht.

Nimmt man „nur“ seine Arbeitszeit am 3. November und geht davon aus, dass er hier 24 Stunden für 80.000 $ gearbeitet hat, hat er 3.333 $ in der Stunde verdient.

Werbung als Haupteinnahme-Quelle überraschend hoch

Warum ist das so bemerkenswert? Normalerweise sagen Streamer immer, sie verdienen über „normale Werbung“ nichts, sondern nur über „Sponsor-Deals“ und eben die Twitch-Abos.

Bei Ninja kann man aber sehen, dass wenn man viele Zuschauer hat und relativ viel Werbung schaltet, dann doch einiges an Geld dabei herumkommt.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Statistiken hier rein auf die Einnahmen durch Twitch beziehen. Streamer wie Ninja haben eine Vielzahl anderer möglicher Einnahmequellen, darunter:

Man kann also davon ausgehen, dass der tatsächliche Verdienst von Ninja um einiges höher ist, als hier angegeben.

Mehr zu Ninja:

Ninja wurde durch Fortnite riesig auf Twitch, wollte David Beckham des Gamings werden – Was wurde aus ihm?