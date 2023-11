Ninja und MontanaBlack sind die großen Gewinner des Hypes um OG Fortnite auf Twitch

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sieht das in Deutschland? In Deutschland hat sich MontanaBlack mit nur 8 Stunden in Fortnite auf Platz 2 der Fortnite-Charts geschoben. Ihn wollten 29.081 im Schnitt zusehen.

Der 32-Jährige ist aktuell wieder der größte Fortnite-Streamer der Welt, hat 700.000 mehr Stunden als sein junger Nachfolger Clix (18). Seine Zuschauerstunden stiegen in den letzten 7 Tagen um 1.298 %. Wenn Ninja streamt, hat er aktuell wieder 33.000 Zuschauer, in der Spitze ging es sogar auf 124.000 hoch.

Das hat sich nun geändert. Seit „OG Fortnite“ da ist, also die alte Karte von Fortnite, ist auch Ninja wieder an der Spitze von Twitch:

