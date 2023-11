17-jährige Twitch-Streamerin merkt erst nach Monaten, wie sie mit mieser Laune Mutter und Manager quälte

Die 17-jährige Twitch-Streamerin Fibi teilte kürzlich in einem ihrer Streams mit, dass sie mit einer neuen Lebenseinstellung und vielen Veränderungen jetzt endlich glücklich sei. Sie spricht über die Problematiken und Hürden, die sie in der letzten Zeit durchleben musste und was diese mit ihr gemacht haben.

Wer ist Fibi? Fibi, im Alter von 17 Jahren, auch unter dem Namen „xFibii“ bekannt, hat in nur drei Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg auf der Streaming-Plattform Twitch erlebt.

Mit über 650.000 Followern auf ihrem Twitch-Kanal zählt sie zu den prominentesten Streamerinnen in Deutschland und hat sogar internationalen Erfolg erlangt. Im August 2022 erreichte sie beeindruckend den Top-10-Rang der weltweit meistgesehenen Streamerinnen.

Wie ging es Fibi in letzter Zeit? In einem kürzlichen Stream am 15. November 2023 gewährte Fibi ihren Zuschauern einen Einblick in ihre aktuelle Situation. Sie las einen Tweet vor, den sie am selben Tag verfasst hatte, in dem sie betonte, wie glücklich sie aktuell sei.

Fibi teilte mit, dass sie wieder Kontakt zu ihren engsten Freunden gefunden habe und sich nun im Businessbereich verbessern werde, um ihre Mutter und ihren Manager zu entlasten. Zudem engagierte sie sich wieder aktiv im Haushalt und gestand, dass sie mit ihrem vorherigen Umzug und unnötigen Ausgaben unzufrieden war, was zu einer schlechten Grundlaune führte.

Mit welcher Thematik hat sie schon länger zu kämpfen? Fibi enthüllte schon vor einiger Zeit, dass sie oft unter den Auswirkungen von Hasskommentaren litt. Kritik an ihrem Alter, ihrer Persönlichkeit und ihrem Verdienst wurde ihr häufig zum Verhängnis.

Ein scheinbar harmloses Video, in dem Fibi über ihre Mutter spricht, wurde zum Auslöser für zahlreiche negativen Kommentare. Auch Streamerin Reved kommentierte die Situation und appellierte an die Community, Fibi in Ruhe zu lassen.

Auch auf diese Thematik ging sie in ihrem Statement ein. Fibi selbst hat erkannt, dass sie bisher zu stark auf die negativen Kommentare fokussiert war. In ihrem Stream kündigte sie an, sich vermehrt auf die zahlreichen positiven Kommentare zu konzentrieren und diese stärker hervorzuheben.

Was hat sie noch verändert? Fibi gab offen zu, dass sie seitdem einige Veränderungen vorgenommen hat. Sie passt jetzt ihre Ernährung an, hat einen neuen Alltagsrhythmus etabliert, nimmt sich Zeit für Sport und konzentriert sich mehr auf die positiven Aspekte des Lebens.

Diese Änderungen haben nicht nur zu mehr Klarheit und Selbstreflexion geführt, sondern auch dazu, dass sie ihre frühere schlechte Grundlaune erkannte. Fibi gestand, dass sie durch ihre Launen oft ihre Mutter und ihren Manager provozierte, nicht richtig mitarbeitete und unzureichend kommunizierte.

Sie erkannte, dass dies zu unnötigem Stress und „Anschiss“ von beiden führte, was sie zuvor nicht verstanden hatte. Mit einer neuen mentalen Einstellung zu vielen Aspekten des Lebens hat sie sich vorgenommen, jetzt bewusster und positiver mit ihrem Alltag und Gedanken umzugehen.

