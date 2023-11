Teilnehmer von „7 vs. Wild“ befreit sich aus der Knechtschaft eines Twitch-Streamer: Mithilfe eines TV-Kochs

Die Teilnehmer der 3. Staffel von „7 vs Wild“ und engen Freunde, Trymacs und Rumathra, gerieten auf dem letzten Event von Trymacs aneinander, was zu einer öffentlichen Auseinandersetzung führte. Nach dem Vorfall veröffentlichten beide Twitch-Streamer jeweils ein Statement auf YouTube, in dem sie die Gründe für das vorzeitige Verlassen des Events erklärten.

Das ist die Situation: Die langjährigen Freunde und Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler und Wieland „Rumathra“ Welte sind ein eingespieltes Team und treten häufig gemeinsam bei Events auf, darunter auch in der 3. Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“.

Obwohl Teilnehmer Jens „Knossi“ Knossalla aufgrund ihrer langen Freundschaft höhere Chancen für das Überstehen der zwei Wochen in der Wildnis prognostizierte – schließlich würden sie alles zusammen machen, sogar in einem Bett schlafen –, gibt es jetzt Zweifel an der Annahme, dass zwischen beiden alles super läuft.

Grund dafür ist, dass Rumathra nach knapp 2 Tagen das Event seines Freundes Trymacs verlassen hat. In einer getrennten Stellungnahme erklärte er, dass Trymacs ihn „einfach unglaublich abgefuckt“ habe.

Die Kontroverse erreicht einen neuen Wendepunkt, da sich jetzt der Twitch-Streamer Staiy, bekannt für seine Reactions auf kontroverse Themen und Meinungsinhalte, kritisch zu diesem Statement äußert.

Eigentlich sollte sich bei dem Event alles um Minecraft drehen:

Warum hat Rumathra vorzeitig das Event verlassen? Der Streamer schilderte in einem Statement, wie es während des Events zuging: Er musste sehr leise sein, hatte schlecht geschlafen und es gab zu viele Regeln.

Rumathra berichtete auch, dass die ganze Zeit auf ihm herumgehackt wurde. Obwohl er klargemacht habe, dass ihm das nicht gefalle, habe sein Freund weitergemacht.

Trotz allem betonte der Streamer, dass er nicht sauer auf Trymacs sei. Schließlich sei ihm vorher klar gewesen, wie sein Streaming-Kollege drauf ist und dass er ihn nicht ändern könne. An solchen Events wolle er jedoch nicht mehr teilnehmen.

„Trymacs ekelt sich vor Gemüse. Wie kann Trymacs denn jemanden mobben?“

Wie reagiert Staiy auf den Clip? Inmitten der anhaltenden Kontroverse zwischen den Twitch-Streamern Trymacs und Rumathra hat sich nun auch der Meinungsblogger Staiy zu Wort gemeldet und seine klare Meinung zu der Thematik geäußert.

Als der Meinungs-Streamer von den Vorwürfen hörte, dass Trymacs seine Teilnehmer „gemobbt“ haben soll, zeigte er sich entsetzt. Er betonte seine Verwunderung darüber, dass Trymacs jemanden mobben könne: „Trymacs hat jemanden gemobbt? Diggah, Trymacs ekelt sich vor Gemüse. Wie zur Hölle? Wie kann Trymacs denn jemanden mobben?“, fragt er.

Staiy änderte seine Meinung schnell, als er in einem Video sah, wie Trymacs neue Teilnehmer für das laufende Event anwarb, während Rumathra neben ihm seine Sachen packte. Kritisch kommentierte Staiy diese Aktion mit: „Halt die Füße still! Holy Shit, diese hinterfotzige Influencer-Szene.“

Der Meinungs-Streamer riet Rumathra dazu, Rückgrat zu zeigen und nie wieder mit seinem Kollegen zu sprechen.

Was sagt Staiy zu Rumathras Statement? In Rumathras Statement betonte dieser, dass er durch seine Reactions auf „Rosins Restaurants“ eine größere Reichweite und ein stabiles Einkommen aufgebaut habe und sich solche Handlungen nicht mehr gefallen lassen müsse.

Staiy rerglich die Situation mit einem befreiten Hauselfen, namens Dobby, aus der „Harry Potter“-Reihe.

Ich habe mich mit Rosin frei reactet“, klingt ein wenig danach, dass Dobby eine Socke geschenkt bekommen hat. Dobby musste für seinen Meister Trymacs Malfoy in Knechtschaft in den Events dienen und ist jetzt endlich ein freier Elf. Alter Rumathra, ich kenne dich nicht, aber vielleicht solltest du dich mit den Potters anfreunden und nicht mit dem scheiß Malfoy.

Was sagt Staiy zu Trymacs Statement? Trymacs räumte in seinem Statement ein, dass sein Verhalten daneben war, wies jedoch darauf hin, dass Rumathra auch einen Anteil an der Eskalation trage.

Staiy erwiderte darauf, dass Rumathra nun offenbar wirklich ein „freier Elf“ sei und zog Parallelen zu einer toxischen Beziehung.

Er betonte, dass man sich seine Familie nicht aussuchen könne, wohl aber seine Freunde. Der Meinungs-Streamer unterstrich, dass er die Freiheit besitze, seine Zeit bewusst zu vergeben und kritisierte die Art von Situationen, in denen jemand für Content bloßgestellt werden würde.

Viele Zuschauer ziehen eine Verbindung zu Chefstrobel, einem weiteren Twitch-Streamer, der ebenfalls als Freund von Trymacs gilt. Trotz der Freundschaft machte sich Trymacs in Clips häufig über seinen Kumpel lustig. Vor kurzem äußerte er sich in einem emotionalen Livestream darüber, wie sehr ihn die anhaltende Negativität belastet: Twitch-Streamer hat’s satt, der Depp vom Dienst zu sein: Irgendwie ist Trymacs Schuld