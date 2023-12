Quantumania soll besser aussehen als Oppenheimer? Das sagen zumindest die Oscars 2023

Im März 2024 werden wieder die Oscars verliehen. Nach einem Leak wissen wir jetzt, dass ein Film es nicht auf die Liste für die besten Visual Effects geschafft hat. Darüber spricht Marco Risch von Nerdkultur in seinem neuen Video.

Wie soll Quantumania besser sein als Oppenheimer? In seinem Video spricht Marco darüber, dass Variety eine erste Oscar-Liste geleakt hat. Darauf sollen alle 20 Filme stehen, die für die Kategorie „Beste visuelle Effekte“ in Frage kommen.

Der Skandal, der sich danach im Internet breit machte? Oppenheimer hat es nicht auf diese Liste geschafft. Stattdessen aber Ant-Man and the Wasp: Quantumania, welcher ja nicht nur als einer hässlichsten, sondern auch als einer der schlechtesten MCU-Filme gilt, so Marco.

Wenigstens die anderen Filme auf der Liste (z. B. Barbie, The Creator, Guardians of the Galaxy, Napoleon) zeigen, wie visuelle Effekte aussehen sollten, um sich für diese Kategorie zu qualifizieren, wie Marco euch berichtet.

Warum hat Oppenheimer es nicht geschafft? Für alle, die sich fragen, warum ein solcher Film es nicht auf die Liste geschafft hat, hält Marco ein paar Antworten bereit.

Die Oscar-Kategorie an sich könnte schon der ausschlaggebende Punkt sein.

Nun prahle Regisseur Nolan sogar damit, dass Oppenheimer komplett ohne CGI auskommt. Für SFX gibt es aber seit einiger Zeit keine eigene Kategorie mehr. Darunter würde der Film dann aber für die Kritiker wohl fallen, weshalb er es nicht auf die Liste geschafft haben könnte.

Warum diese Ansicht nicht die Realität der Film-Industrie widerspiegele, erklärt euch Marco in seinem Video und wirft den Kritikern dabei vor, dass sie die Arbeit hinter Oppenheimer wohl nicht verstehen.

Denn die besten digitalen Tricks seien die, die man eben nicht erkennt, weil sie so gut sind.

