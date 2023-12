Danach siehst du Oppenheimer mit anderen Augen

Anschließend erklärt Marco, was es mit den sogenannten Feedlines auf sich hat und wie Nolan diese geschickt in seine Filme einbaut, um ikonische Momente zu schaffen und bestimmte Reaktionen bei den umstehenden Figuren hervorzurufen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der Blockbuster Oppenheimer stellt eine 3-stündige Montage dar. Auf den ersten Blick scheint es so, als seien Szenen unwillkürlich aneinander gereiht. Erst am Ende ergibt sich ein stimmiges Bild für den Zuschauer.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to