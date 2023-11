Der größte Action-Regisseur der Welt ist zurück!

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In der Filmanalyse zeigt er, welche raffinierten Filmtechniken der Regisseur einsetzt, um die Actionsequenzen so stimmig wie ein durchinszeniertes Musikvideo wirken zu lassen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to