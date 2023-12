Eine Animationsserie auf Netflix ist so gut, dass bereits nach 5 Wochen die 2. Staffel angekündigt wird

Heute am 12. Dezember, also rund 5 Wochen nach der Erscheinung der 1. Staffel auf Netflix, bekamen Fans dann überraschend die Gewissheit: Eine Fortsetzung wird es auf jeden Fall geben.

Am 3. November 2023 erschient mit Blue Eye Samurai ein absoluter Animationshit auf Netflix. Heute überraschte der Streaminganbieter die Fans mit der Nachricht, dass eine 2. Staffel kommen werde. Die Community feiert die Neuigkeit unter dem kurzen Ankündigungs-Video und freut sich, dass die Serie so schnell fortgesetzt wird.

