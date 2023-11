Schöpfer von Metal Gear Solid schwärmt von einer neuen Netflix-Serie: „Zweifellos der beste Anime des Jahres“

Wenn ihr wissen wollt, welche Netflix-Serien dieses Jahr noch auf dem Streamingdienst erscheinen, dann schaut in dieser Liste von unseren Moviepilot-Kollegen vorbei: Gewaltiges Netflix-Angebot 2023: Alle 165 neuen Serien in diesem Jahr

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am 23. November 2023 veröffentlichte er auf X.com/Twitter einen Post, in dem er seine Bewunderung zu der neuen Netflix-Serie Blue Eye Samurai kundtat:

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Die Serie ist ab 16 freigegeben und orientiert sich an klassischen Samurai- und Rachefilmen. Blue Eye Samurai richtet sich damit eher an ein erwachsenes Publikum und zeigt auch brutale Kämpfe mit ordentlich Blutvergießen.

Blue Eye Samurai von Blist eine Animationsserie, die Anfang November 2023 auf Netflix erschien. In ihr geht es um den Rachefeldzug von der Samurai-Kriegerin Mizu, die sich an den Männern rächen möchte, die für den Tod ihrer Mutter verantwortlich sind.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to