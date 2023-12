Henry Cavill verrät, was er von seiner ersten großen Gage gekauft hat, doch Tom Cruise lässt ihn schlecht dastehen

Es ist kein Geheimnis, dass große Hollywood-Stars eine üppige Summe auf dem Bankkonto haben. Aber das war nicht immer so. Was Tom Cruise und Henry Cavill mit ihren ersten größeren Gagen gekauft haben, verrieten sie in der Graham Norton Show.

Tom Cruise und Henry Cavill sind quasi Arbeitskollegen. Letzterer trat gemeinsam mit Cruise in „Mission Impossible: Fallout“ auf, und lieferte sich unter anderem eine erinnerungswürdige Prügelei auf einer Toilette, samt nachladenden Fäusten. Fans werden sich erinnern.

Sowohl Cruise als auch Cavill waren aber natürlich nicht immer die Stars, die sie heute sind. Vor großen Rollen wie Ethan Hunt oder Superman backten sie kleinere Brötchen.

Henry Cavill hat seiner beliebten Rolle als Geralt von Riva übrigens den Rücken gekehrt. Die Regisseurin hat dazu ihre ganz eigenen Gedanken.

Im Rahmen der Graham Norton Show, eine britische Comedy-Talkshow, fragte Moderator Graham Norton sowohl Cruise als auch Cavill nach ihren ersten großen Gagen. Konkret: Was sie sich damit gekauft haben. Die Antworten der beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Insbesondere jene von Tom Cruise lässt seinen Kollegen dabei wie einen Egoisten wirken.

Hier seht ihr den Trailer zum jüngsten Film der “Mission Impossible”-Reihe.

Tom Cruise lässt Henry Cavill auflaufen

Was haben sich die beiden gekauft? Henry Cavill macht den Anfang, und erzählt davon, wie er sich mit seiner ersten großen Gage ein neues Auto gekauft hat. Und nicht bloß irgendeines. Es war ein Aston Martin DBS, eines der Autos, das unter anderem von James Bond im Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ gefahren wurde. Der Neupreis des Wagens liegt derzeit bei 242.400 – 272.913 EUR (via AutoBild).

Keine Kleinigkeit für den Geldbeutel, doch mit Unterstützung seines Vaters konnte Cavill sich den Wagen leisten. Der Vater war es dann im Übrigen auch, der bevorzugt mit dem Auto des Sohnes seine Runden drehte.

Tom Cruise investierte sein Geld jedoch ganz anders. Er bezahlte damit die College-Ausbildung seiner Schwester. Kurz darauf, kaufte er ebenfalls ein Auto, allerdings auch wieder nicht für ihn selbst, sondern für seine andere Schwester.

Hier seht ihr den Ausschnitt aus der Sendung:

In der launigen Talkrunde stand Henry Cavill deswegen blöd da. Im Vergleich zu der großzügigen Art eines Tom Cruise wirkte der „Witcher“-Darsteller überspitzt formuliert wie ein Egoist. Seine Antwort sorgte für einen Lacher in der Runde. Oder wie es der in der Talkshow ebenfalls anwesende Simon Pegg formulierte: „Das ist so typisch für ihn (Cruise)“. Es ist nicht das einzige Mal, dass sich Henry Cavill in der Graham Norton-Show erklären musste.

Tom Cruise war im vergangenen Sommer im siebten Ableger der weiterhin beliebten „Mission Impossible“-Reihe zu sehen. Henry Cavill wird in einer kommenden „Warhammer 40.000“-Verfilmung auftreten.

Seid ihr Fans der beiden Schauspieler? Henry Cavill ist nicht zuletzt auch großer Videospielfan, und baut seinen PC am liebsten selbst zusammen.