Die Tochter von Elvis mochte Tom Cruise nicht, wollte „nie wieder mit ihm in einem Raum sein“

Tom Cruise gehört zu den größten Schauspiel-Stars der Welt. Manche sehen in ihm sogar einen der letzten großen Hollywood-Schauspieler. Nicht zuletzt wegen seiner Mitgliedschaft bei Scientology steht er aber auch immer wieder in der Kritik. Lisa Marie Presley war zwar auch Teil der kontrovers besprochenen Kirche, Sympathie für Cruise empfand sie deshalb aber keine.

Was ist die Situation? Beide sind Stars in ihren eigenen Ligen: Tom Cruise ist aktuell wohl einer der beliebtesten Schauspieler weltweit. Vor allem aufgrund seiner großen Leidenschaft und Hingabe bei Projekten wie dem Action-Spektakel „Top Gun 2: Maverick“ gilt er neben Regisseuren wie Christopher Nolan als ein Retter des Kinos in seiner klassischen Form. Am bekanntesten dürfte aber seine Beteiligung an der „Mission Impossible“-Reihe sein, deren jüngster Ableger bereits gestreamt werden kann.

Lisa Marie Presley hingegen wurde zunächst durch ihren berühmten Vater, dem „King“ Elvis höchstpersönlich bekannt, ehe sie sich selbst einen Namen als Sängerin erarbeitete. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie drei Studioalben und eine Reihe von Singles, und war außerdem für die Elvis Presley Charitable Foundation karikativ tätig. Lisa Marie Presley verstarb im Januar 2023 nach einem Herzstillstand.

Die beiden sind sich vor 20 Jahren begegnet

Sowohl Cruise als auch Presley sind oder waren Mitglieder bei Scientology. Die Bewegung wird international sehr kritisch diskutiert. In Deutschland wird sie schon seit 1997 vom Verfassungsschutz beobachtet, wobei es in einem Bericht aus dem Jahr 2016 heißt:

Die SO (Scientology Organisation) strebt eine Gesellschaft ohne allgemeine und gleiche Wahlen an und lehnt das demokratische Rechtssystem ab. Verfassungsschutzbericht 2016 (Kurzzusammenfassung): „Scientology-Organisation“

Dennoch sind bis heute einige namhafte Stars Mitglied bei Scientology, einige von ihnen machen daraus auch kein Geheimnis. Genauso wie Lisa Marie Presley oder Tom Cruise.

In einem Interview kurz vor ihrem Tod erzählte Presley von einer Begegnung mit Cruise, die sich vor etwa zwanzig Jahren abspielte. Zwar erklärte sie nicht, was genau bei dem Treffen geschah, zog jedoch ein unmissverständliches Fazit:

Ich hasse Tom wirklich. Ich habe ihn vor 20 Jahren kennengelernt. Ich habe gesagt, dass ich nie wieder mit ihm in einem Raum sein möchte. Lisa Marie Presley (Quelle: radaronline.com)

Zwischen den beiden Stars muss es also gekracht haben. Mit John Travolta, einem anderen, sehr bekannten Scientology-Mitglied, verstand sich Presley jedoch deutlich besser. Er war es schließlich gewesen, der Lisa Marie und ihre Mutter erst dazu überredet haben soll, der Organisation beizutreten.

Schon im Jahr 2014 trat Presley allerdings bei Scientology aus. Sie war der Meinung, ihr weithin berühmter Name, sowie ihr Vermögen, würden von der Leitung der Organisation dazu genutzt werden, sich zu profilieren.

Selbst Tom Cruise scheint einem Bericht des Mirror zufolge ein nicht mehr ganz so treues Mitglied zu sein. Beinahe drei Jahre lang glänzte er mit Abwesenheit im britischen Scientology-Hauptquartier. Dieser Umstand gab Grund zur Annahme, dass er sich so langsam von der Organisation distanziert. Er wäre nicht der Erste. Schon andere Berühmtheiten wie Brad Pitt oder Will Smith verließen Scientology nach Jahren der Mitgliedschaft.

