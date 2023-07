Szene in neuem „Mission Impossible“-Film erinnert stark an Uncharted 2 – Spiel-Regisseur sagt: „die ehrlichste Form der Schmeichelei“

Dem Co-Regisseur des Abenteuerspiels Uncharted 2 ist eine große Ähnlichkeit zwischen seinem Werk und einer Szene in dem neuen Mission-Impossible-Film aufgefallen.

Das erfolgreiche Videospiel Uncharted 2: Among Thieves beginnt direkt mit einer Szene, in der Nathan Drake in einem Zug erwacht, der gefährlich nah über einem Abgrund hängt. Um nicht abzustürzen, klammert sich die Hauptfigur an einem Sitz fest.

Eine ähnliche Szene entdeckte vor kurzem ein Co-Regisseur des Spiels im neuen Action-Streifen Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins, der am 13. Juli 2023 in den Kinos startete.

Hier seht ihr einen Trailer zu Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins:

Auf Twitter postete der Co-Regisseur von Uncharted 2, Bruce Straley, am 15. Juli 2023 zwei Screenshots aus dem neuen Film sowie dem Videospiel nebeneinander, um die Ähnlichkeit der Szenen zu zeigen.

Dazu schreibt er: “die ehrlichste Form der Schmeichelei”.

Damit impliziert der Macher des Spiels, der Filmregisseur Christopher McQuarrie habe die Szene von dem Spiel abgeschaut.

Wie Twitter-User thawhid_k daraufhin in einem Screenshot postete, wurde der Regisseur von Usern wohl bereits gefragt, ob er in der Szene von Uncharted inspiriert worden sei.

Das verneinte aber der Regisseur laut des Screenhots und gab daraufhin zu, dass er nur sehr wenig über Videospiele wisse. Der Tweet auf Twitter ließ sich aber zum Zeitpunkt, als der Artikel verfasst wurde, im Original nicht finden.

Jedoch hatte der Filmmacher bereits in der Vergangenheit über Uncharted geredet, wie unsere Kollegen von der GamePro in einem Artikel 2015 schrieben. So sei bereits eine Flugzeug-Szene in Mission Impossible: Rogue Nation von Uncharted 3 inspiriert worden.

Ein User auf Twitter versteht die Diskussion um die Ähnlichkeit der Szenen nicht. Seiner Meinung nach seien weder der neue Actionfilm, noch das Spiel die ersten, die die Fahrzeug-Abgrund-Szene verwendet hatten.

Als Beispiel postet ein anderer daraufhin Screenshots aus dem Film The Lost World: Jurassic Park aus dem Jahr 1997, in dem die Charaktere ebenfalls an Fahrzeugsitzen festgeklammert über einem Abgrund baumeln.

