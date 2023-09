Tom Cruise wollte so sehr, dass ein Film 1996 ein Hit wird, dass er auf seine Gage verzichtete

Tom Cruise hat sich bereits in den 80er Jahren mit Filmen wie Top Gun einen Namen gemacht. Dennoch verzichtete er 1996 auf seine Gage für einen Film, der durch sein Engagement zu einem echten Hit wurde.

In der romantischen Komödie Jerry Maguire – Spiel des Lebens von Regisseur Camerin Crowe spielt Tom Cruise 1996 die Hauptrolle als extrem erfolgreicher Sportmanager. Allerdings verzichtete Tom Cruise auf eine Gage, wurde dafür für andere Aufgaben während der Produktion bezahlt. Letztendlich steigerte sein Einsatz für den Film dessen Bekanntheit enorm.

„Ok, Jungs, ich spiele umsonst“

Dafür wurde Tom Cruise bezahlt: In der Produktionszeit von Jerry Maguire rührte Tom Cruise ordentlich die Werbetrommel. Der Regisseur Cameron Crowe erinnert sich in dem Podcast “Here’s The Thing mit Alec Baldwin” (via Apple Podcasts) an die Situation:

Tom kam aus London nach New York und sagte: ‘Jungs, ich werde ein bisschen Werbung machen’. Und er fing an einem Montag an, machte [die Talkshow-Formate] Rosie, machte Larry King, machte alles. Am Ende der Woche waren unsere Zahlen deutlich gestiegen. Er hatte die Stärke zu sagen: ‘Ok, Jungs, ich spiele umsonst. [Für die Werbung] bezahlt ihr mich. Ich werde für diesen Film alles geben, was ich habe.’ Cameron Crowe via FandomWire

Vorher sei der Regisseur verunsichert gewesen, was die Zusammenarbeit mit Tom Cruise betrifft. Im Podcast beschreibt er seine Gedanken, die er vor dem Anruf und der Zusage von Tom Cruise hatte.

Warum war der Regisseur skeptisch? Cameron Crowe thematisierte gegenüber Alec Baldwin im Podcast seine Gedanken, die er vorher hatte. Er sei verängstigt gewesen.

Deine Freunde nehmen dich beiseite und sagen: ‘Wenn Tom Cruise Ja sagt, verlierst du deine Macht. Du kannst nichts tun. Es wird einfach ein außer Kontrolle geratener Zug, und es ist ein Hollywood-Zug, und du hast Glück, wenn du das Ende des Zuges siehst.’ Cameron Crowe via FandomWire

Tom Cruise habe den Regisseur aus England angerufen und gesagt: „Ich habe dein Drehbuch gelesen. Ich hoffe, ich bin der Richtige.“ Laut Cameron Crowe war Tom Cruise einfach ‚dieser Typ‘, von dem Moment an, als er aus dem Flugzeug stieg.

Aber der Schauspieler war anscheinend so fasziniert von der Rolle, dass er auf seine Gage verzichtete und dafür seinen Beitrag zur Vermarktung von Jerry Maguire beigetragen hat. Laut Crowe habe der Schauspieler darauf gehofft, dass Jerry Maguire der größte Erfolg von Tom Cruise sein würde.

Nach dem Erfolg des Films wollte Crowe den Schauspieler auch für die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film Vanilla Sky. Laut dem Regisseur gibt es insgesamt fünf verschiedene Interpretationen für die Ereignisse in den letzten Minuten. Bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot erfahrt ihr mehr.

So erfolgreich war der Film: Das Engagement von dem Schauspieler zahlte sich aus. Jerry Maguire war 1996 ein voller Erfolg und gilt noch heute als einer der beliebtesten Filme mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Insgesamt spielte Jerry Maguire laut IMDb weltweit um die 273 Millionen Dollar ein.

Der Film erhielt laut IMDb außerdem mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Golden Globe Award für den besten Hauptdarsteller.

