PS Plus Essential: Alle Spiele im Mai 2026 für PS4 und PS5 – Mit dabei ein Soulslike-Geheimtipp

Die Spiele für PS Plus Essential im Mai 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Games kurz vor und zeigen euch, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Mai 2026? Auch im Mai 2026 gibt es dieses Mal 3 Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt:

EA FC 26 | PS5, PS4

Nine Sols | PS5, PS4

Wuchang: Fallen Feathers | PS5

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 5. Mai 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im Mai 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

EA FC 26

EA Sports FC 26 ist eine Fußballsimulation von Electronic Arts, in der man mit echten Vereinen und Profis spielt. Als Nachfolger der FIFA-Reihe setzt das Spiel auf realistische Darstellung mit moderner Animation und taktischer Tiefe.

Es bietet Modi wie Karriere (als Trainer oder Spieler), Ultimate Team zum Aufbau einer eigenen Mannschaft sowie Online- und Koop-Varianten. Ergänzt wird das Ganze durch schnellere Kleinfeld-Modi für kürzere, actionreiche Spiele.

Video starten EA FC 26 zeigt für den Karrieremodus viele Änderungen, die für mehr Dynamik sorgen Autoplay

Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers ist ein Action-Rollenspiel mit Fokus auf fordernde Kämpfe und eine düstere, historisch inspirierte Welt im China der späten Ming-Dynastie. Das Spiel setzt auf präzises Timing, verschiedene Waffenstile und ein Kampfsystem, das stark von Soulslike-Mechaniken geprägt ist.

Es kombiniert Erkundung, Charakterentwicklung und intensive Bosskämpfe, während eine mysteriöse Geschichte rund um Krankheit und Transformation erzählt wird. Die Handlung entfaltet sich schrittweise und wird durch Atmosphäre und Umgebung vermittelt.

Video starten Wuchang: Fallen Feathers – Neues Action-RPG aus China zeigt Bosskampf und Release-Termin

Nine Sols

Nine Sols ist ein 2D-Action-Platformer mit Fokus auf präzisem Kampfsystem und erkundungsbasiertem Gameplay. Das Spiel verbindet eine düstere, von taoistischer Mythologie inspirierte Welt mit handgezeichnetem Stil und legt großen Wert auf Timing, Parieren und anspruchsvolle Kämpfe.

Es kombiniert Elemente von Metroidvania-Struktur mit Soulslike-Mechaniken, bei denen Spieler neue Fähigkeiten freischalten und schwierige Gegner meistern. Die Geschichte wird dabei atmosphärisch erzählt und entfaltet sich nach und nach während der Erkundung.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

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