Hunter x Hunter zeigt, wie kreativ Waffen in Anime sein können – hier sind 5 schräge Favoriten

In der Welt von Hunter x Hunter sind Kämpfe mehr als nur körperliche Auseinandersetzungen – sie sind eine kreative Herausforderung, die sowohl die Fähigkeiten der Kämpfer als auch ihre Vorstellungskraft auf die Probe stellt. In diesem Artikel stellt euch Mein-MMO 5 außergewöhnliche Waffen aus dem Anime von Hunter x Hunter vor.

Wie wurden die Waffen ausgewählt? Die Waffen, die die Charaktere im Kampf einsetzen, sind oft Ausdruck ihrer Persönlichkeit und ihres individuellen Nen-Stils. In Hunter x Hunter ist eine Waffe ein integraler Bestandteil der Identität des Nutzers, häufig tief verwoben mit seiner Lebensphilosophie, seinen Schwächen und Stärken.

Ausgewählt wurden keine klassischen Schwerter oder Pistolen, sondern Waffen, die überraschen oder durch ihren Nen-Stil besonders herausstechen. „Nen“ ist hierbei das zentrale Kraftsystem in Hunter x Hunter: Es beschreibt die Fähigkeit, die eigene Lebensenergie (Aura) zu kontrollieren und in individuelle Kampftechniken zu verwandeln.

Im Juli 2025 kommt ein Hunter x Hunter Videospiel heraus, hier ist ein erster Trailer dazu:

1. Basho – Der Haiku-Zauberer

Wer ist das? Basho lernt man im Yorknew City -Arc kennen, zu einer Zeit, in der Kurapika auf der Suche nach den gestohlenen Augen des Kurta-Clans ist. Um näher an die Phantom Troupe heranzukommen – die für den Diebstahl verantwortlich ist –, schließt sich Kurapika als Bodyguard der wohlhabenden Sammlerin Neon Nostrade an.

Basho ist einer der anderen professionellen Leibwächter in dieser Gruppe. Er tritt als ruhiger, ernsthafter Mann auf, der einen gewissen literarischen Stolz und ein starkes Pflichtbewusstsein mit sich bringt. In der Nostrade-Familie übernimmt er, genau wie Kurapika, Schutz- und Sicherungsaufgaben, insbesondere bei der gefährlichen Auktion in Yorknew City.

Was benutzt er als Waffe? Basho verwendet eine einzigartige Nen-Fähigkeit, die auf der Kunstform des Haikus basiert. Ein Haiku ist ein traditionelles japanisches Gedicht, das aus drei Zeilen besteht, die in der Silbenanzahl 5-7-5 unterteilt sind.

Jedes Haiku, das er spricht, hat die Macht, die beschriebenen Elemente in der realen Welt zu manifestieren. Um diese zu aktivieren, bzw. einen starken Effekt zu erzielen, muss das Gedicht aber möglichst gut formuliert sein. Diese Methode macht Bashos Waffe zu einer der ungewöhnlichsten im gesamten Universum von Hunter x Hunter.