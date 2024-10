Der Schöpfer von One Piece erklärt 4 neue Teufelsfrüchte, die ihr im Manga vermutlich verpasst habt

In One Piece gibt es zahlreiche Teufelsfrüchte, die ihren Nutzern besondere Kräfte verleihen. Da es mittlerweile so viele Nutzer gibt, kann es vorkommen, dass einige der Kräfte nicht so sehr im Manga gezeigt werden wie andere. Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, stellt nun 4 davon genauer vor.

Was hatte der Leser für eine Frage? Im neuen SBS Vol. 110 beantwortet Eiichiro Oda die Fragen der Leser seines Mangas. Ein Fan fällt auf, dass einer der Vize-Admiräle, die auf Egghead Island auftauchen, genauso aussieht wie ein anderer Admiral namens Kadar. Laut Oda sei das nur Zufall.

Oda entschuldigt sich dafür, dass die beiden sich ähnlich sehen und listet stattdessen die Profile der anderen 8 Admiräle auf, die auf Egghead Island aufgetaucht sind. Darunter sind die Kampftechniken der jeweiligen Marine-Admiräle aufgelistet, zu denen 4 Teufelsfrüchte zählen, die im Manga nur kurz zu sehen waren.

Das können die Teufelsfrüchte der Vize-Admiräle

Was sind das für Teufelsfrüchte? Unter den 8 Admiral gibt es 4, die eine Teufelsfrucht gegessen haben. Oda erklärt, wie sie heißen und was sie für einen Nutzen haben (via pewpiece auf X):

Teufelsfrüchte werden in 3 Klassen unterteilt: Paramecia, Zoan und Logia. Zoan-Früchte lassen den Nutzer in ein bestimmtes Tier oder Tierhybrid verwandeln. Logia-Früchte ermöglichen es, ein bestimmtes Element zu kontrollieren oder sich darin zu verwandeln. Der Rest der Früchte wird unter Paramecia geführt, die eine große Bandbreite an Kräften geben.

Rako Rako no Mi (Otter-Otter-Frucht): Eine Zoan-Frucht, bei der sich der Nutzer in einen Seeotter-Hybriden oder einen vollständigen Seeotter verwandeln kann. Die Frucht wurde von Pomsky gegessen, der mit einer Muschel einen mächtigen Angriff ausführen kann.

Tsutsu Tsutsu no Mi (Kanonen-Kanonen-Frucht): Eine Paramecia-Frucht, mit der der Anwender Teile des Körpers in Kanonen umwandeln kann. Sie wurde von Urban gegessen, der dadurch zur menschlichen Artillerie wurde.

Nori Nori no Mi (Fahren-Fahren-Frucht): Eine Paramecia-Frucht, mit dem der Nutzer alles zu einem Fahrzeug verwandeln und kontrollieren kann. Die Frucht wurde von Bluegrass gegessen. Das Objekt oder das Lebewesen muss sich für ihre Kräfte in der Reichweite ihres Hakis befinden.

Inu Inu no Mi, Modell: Ryoken (Hund-Hund-Frucht, Modell: Jagdhund): Eine Zoan-Frucht, die den Nutzer in einen Hundehybriden oder einen kompletten Hund verwandelt. Sie wurde von Hound gegessen.

Die anderen Admiräle haben dagegen besondere Kampfstile, mit denen sie ihre Gegner fertig machen. Vize-Admiral Guillotine besitzt sogar ein Schwert auf dem Kopf, das er wie einen Bumerang werfen kann. Im Manga kamen all diese Kräfte leider viel zu kurz und waren nur wenige Bilder lang zu sehen, weshalb es schön ist, dass Oda sie uns nochmal erklärt.

