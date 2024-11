One Piece: Die 7 nützlichsten Teufelsfrüchte aus dem Anime im Power-Ranking

Die Teufelsfrüchte in One Piece gewähren demjenigen, der als Erstes von der Frucht isst, besondere Kräfte. Einige davon sind nicht nur im Kampf praktisch, sondern auch im Alltag der Charaktere. MeinMMO listet euch sieben Teufelsfrüchte auf, die für die Anwender nützlich sind.

Achtung, es gibt Spoiler: Im Ranking tauchen Personen bis in den Wa-no-Kuni-Arc auf.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Beim Ranking wurde der Nutzen der einzelnen Teufelsfrüchte für die einzelnen Figuren, aber auch für andere Charaktere aus One Piece betrachtet. Es geht also nicht um die reine Kampfstärke, die eine Person durch das Essen der Teufelsfrucht bekommt.

Außerdem haben wir uns entschlossen, die neugewonnenen Kräfte von Ruffy erst einmal außen vorzulassen. Wir denken, dass Eiichiro Oda bislang nicht alle Möglichkeiten gezeigt hat, die die Teufelsfrucht mit sich bringt.

Platz 7: Gefrier-Frucht / Magma-Frucht

Ihre Kräfte können das Klima ändern.

Was können die Teufelsfrüchte? Auf Platz 7 steigen wir mit gleich zwei Teufelsfrüchten ein, die zur Kategorie der Logia-Früchte zählen. Dadurch kann sich der Körper in ein bestimmtes Element verwandeln und dieses produzieren. Die Gefrier-Frucht wurde von Kuzan verspeist und lässt ihn Eis erzeugen. Der momentane Träger der Magma-Frucht ist Sakazuki, mit der er Magma erschaffen kann.

Wieso sind sie praktisch? Je nachdem, welches Klima gerade auf der eigenen Insel herrscht, können die Nutzer die Temperatur selbst regulieren. Wir erinnern dabei an den Kampf zwischen den beiden Admirälen, als sie auf Punk Hazard kämpften. Ihr Kampf war so intensiv, dass sich das Inselklima nachhaltig veränderte. In warmen Regionen und im Sommer wäre es äußerst praktisch, eine riesige Eiswand zu erzeugen, wohingegen im Winter oder in kalten Regionen nichts mehr wärmen könnte als etwas Magma.

Vor allem Kuzan überrascht gerade im Egghead-Arc. Den Trailer zum aktuellen Anime-Arc findet ihr hier:

Platz 6: Zeit-Frucht

Toki bereitet sich auf eine Zeitreise vor.

Was kann die Teufelsfrucht? Mit der Zeit-Frucht konnte Toki in die Zukunft reisen. Dabei ließ sie nicht nur sich, sondern auch andere Personen durch die Zeit reisen. So rettete sie beispielsweise ihren Sohn Momonosuke vor dem sicheren Tod. Leider ist sie bei der Zerstörung des Oden-Schlosses umgekommen.

Wieso ist sie praktisch? Mit der Frucht kann sich der Anwender aus gefährlichen Situationen beamen. Sollte es zudem eine unliebsame Zeitperiode geben, kann man diese so einfach umgehen. Bedauerlicherweise ist es mit der Kraft nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Sonst hätten wir die Teufelskraft noch höher platziert.